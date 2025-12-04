Украинские "Призраки" уничтожили МиГ-29 и радар в Крыму

Российский истребитель в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские спецназовцы продолжают уничтожать вражескую технику на территории временно оккупированного Крыма. 4 декабря 2025 года украинское спецподразделение ГУР "Призраки" нанесли очередной удар по полуострову. Эти действия ослабляют систему противовоздушной обороны оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Атака на Крым

В ночь на 4 декабря 2025 года украинское спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" поразило многоцелевой истребитель МиГ-29 на военном аэродроме "Кача" в Крыму. Одновременно под удар попал аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Эти операции — часть системной работы ГУР по ослаблению противовоздушной обороны российских сил на полуострове. Враг теряет радары, зенитные комплексы и авиацию, что повышает безопасность украинских сил и усложняет их последующие действия.

Отметим, что 21 сентября 2025 года "Призраки" впервые уничтожили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка", что стало историческим событием для спецподразделения.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты усиливают средства защиты Крымского моста. Также мы писали, что после удара по Крыму оккупанты стали меньше атаковать Одесскую область.