Главная Одесса Удар по Крыму — ГУР показало видео уничтожения истребителя РФ

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 16:37
Украинские "Призраки" уничтожили МиГ-29 и радар в Крыму
Российский истребитель в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Украинские спецназовцы продолжают уничтожать вражескую технику на территории временно оккупированного Крыма. 4 декабря 2025 года украинское спецподразделение ГУР "Призраки" нанесли очередной удар по полуострову. Эти действия ослабляют систему противовоздушной обороны оккупантов.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Украины.

Читайте также:

Атака на Крым

В ночь на 4 декабря 2025 года украинское спецподразделение ГУР МО Украины "Призраки" поразило многоцелевой истребитель МиГ-29 на военном аэродроме "Кача" в Крыму. Одновременно под удар попал аэродромный радиолокационный комплекс "Иртыш" вблизи временно оккупированного Симферополя.

Эти операции — часть системной работы ГУР по ослаблению противовоздушной обороны российских сил на полуострове. Враг теряет радары, зенитные комплексы и авиацию, что повышает безопасность украинских сил и усложняет их последующие действия.

Отметим, что 21 сентября 2025 года "Призраки" впервые уничтожили два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка", что стало историческим событием для спецподразделения.

"Вооруженная борьба продолжается! Слава Украине!", — говорится в сообщении ГУР.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты усиливают средства защиты Крымского моста. Также мы писали, что после удара по Крыму оккупанты стали меньше атаковать Одесскую область.

Одесса Крым Одесская область Новости Одессы МиГ-29 ГУР МО України
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
