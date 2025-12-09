"Крим омивається океаном", — ВМС відреагували на слова Трампа

Крим на карті України. Фото: google/maps

Останні заяви Дональда Трампа про Крим знову викликали суперечки щодо того, як американські політики бачать українські території та наслідки російської агресії. Обговорення цих висловлювань порушило питання небезпечних геополітичних сигналів і можливого впливу на подальшу підтримку України.

Про це в етері телеканалу День.LIVE заявив речник Військово-Морських Сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.

Що сказав Трамп

У черговому коментарі Дональд Трамп заявив, що Крим "оточений морем з чотирьох боків" і нібито з’єднаний з Україною "маленьким пірсом" та ще щось про океан. Його слова швидко поширилися в медіа, оскільки не відповідають жодним географічним даним. Дмитро Плетенчук пояснив, що подібні фрази часто мають суто політичний характер і не відображають реальності.

"У таких дискусіях конкретика не має значення. Це геополітичний рівень, де факти нерідко відсуваються на другий план", — сказав він.

Він додав, що питання Криму вирішується не метафорами політиків, а нормами міжнародного права.

Теми "відторгнення" Криму дуже небезпечні

Плетенчук наголосив, що розмови про "відторгнення територій" у політичному середовищі спрощують питання, які для України мають зовсім інший зміст. Він нагадав, що подібні конфлікти в реальному світі розглядаються як юридичні та економічні процеси.

Як приклад він згадав історичну суперечку з Румунією довкола острова Зміїний.

"Тоді йшлося про видобуток корисних копалин, а не про географію чи політику. Територіальне море змінюється саме через юридичні визначення", — пояснив речник.

Окрім цього він додав, що Росія не сприймає захоплені землі як кінцеву мету.

Чи може США визнати Крим російським

Плетенчук також наголосив, що США не може визнати Крим російським. Адже подібні рішення не ухвалюються одноосібно в режимі особистих політичних заяв.

"Такі процеси не залежать від настрою конкретної особи. Є норми законодавства, які просто забороняють такі кроки", — сказав він.

Нагадаємо, у Польщі під час одного з телеефірів показали карту України без Криму. Також ми писали, чи може Росія висадити десант в Одесі.