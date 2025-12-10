Видео
Главная Одесса В Одессе арестовали судно теневого флота России — детали

В Одессе арестовали судно теневого флота России — детали

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 11:49
Арест судна "теневого флота" России в Одесском порту
Судно, которое арестовали в Одессе. Фото: СБУ

В Одесском порту задержали иностранное судно, которое входило в "теневой" флот России и перевозило украинскую агропродукцию из оккупированного Крыма. Корабль регулярно менял название и бенефициаров, чтобы избегать санкций и продолжать незаконные рейсы.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Главном управлении СБУ.

Затримання персонала судна
В Одессе задержали судно. Фото: СБУ

Судно оказалось под санкциями

СБУ установила, что владелец задержанного судна находился под санкциями СНБО. Чтобы скрыть деятельность, он много раз менял название корабля и фиктивных бенефициаров из третьих стран.
Сухогруз зашел в порт Одессы под флагом африканского государства для загрузки стальных труб, но во время проверки выяснилось, что он ранее работал в интересах России.

Рейсы в Крым и незаконный экспорт зерна

По данным следствия, перед началом полномасштабной войны корабль по меньшей мере семь раз заходил в Севастополь для нелегального вывоза украинской продукции. В январе 2021 года он перевез с временно оккупированного полуострова почти 7 тысяч тонн зерна в Северную Африку.

На момент ареста на борту находились капитан и 16 членов экипажа. Они граждане нескольких стран Ближнего Востока. Во время обыска на сухогрузе обнаружили планы рейсов, лоцманские карточки, карты и журналы радиосвязи со следами незаконных заходов в крымские порты.

Какое наказание

В СБУ говорят, что открыли дела по четырем статьям, среди которых государственная измена, финансирование действий против Украины и нарушение порядка въезда на оккупированную территорию. Судно будет передано в управление АРМА.

Напомним, силовики разоблачили схему незаконной продажи списанных военных кораблей, которые должны были быть утилизированы. Также мы писали, что в Украине планируют объединить порты Дунайского кластера под единой администрацией.

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
