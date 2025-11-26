Видео
Видео

На Одесчине сделают единую портовую систему — что это значит

Дата публикации 26 ноября 2025 12:08
обновлено: 12:08
Единая администрация портов Дунайского кластера в Одесской области
Железнодорожные вагоны на причале порта. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине планируют объединить порты Дунайского кластера под единой администрацией. Это позволит сделать работу портов прозрачной и подотчетной, ввести открытые аукционы на перегрузку и склады и уменьшить бюрократию. Инициатива также призвана сохранить рабочие места и обеспечить стабильную логистику при любых обстоятельствах.

Об этом сообщили в Министерстве развития общин и территорий.

Объединение портов

В Одесской области запустили пилотную реформу в ГП "МТП "Черноморск". Теперь доступ к причалам, складам и услугам перегрузки будет осуществляться через открытые электронные аукционы Prozorro.Продажи. Это устраняет "ручное" управление и субъективные решения, вводит единые правила для всех участников рынка и делает каждый этап публичным и подотчетным. Стратегический план развития базируется на современных корпоративных стандартах. Планируется создать единую администрацию Дунайского кластера, превратить государственные стивидоры в корпоративные предприятия и оптимизировать расходы. По словам заместителя министра Андрея Кашубы, это позволит сохранить возможность перевалки до 35 млн тонн грузов в год в случае блокады морских портов, улучшить логистику и сохранить более 2 000 рабочих мест.

Порти Одещини об'єднають
Заседание координационного совета. Фото: Министтерство развития общин и территорий

Важной составляющей является внедрение Речной информационной службы и ее интеграция в европейскую систему EuRIS для цифровизации и безопасности судоходства. Также планируют обновить флот, развивать современные портовые мощности и улучшить авто- и железнодорожный доступ к портам. Команда "Укрзалізниці" вместе с Минразвития работает над справедливой системой распределения пропускной способности и оптимизацией железнодорожных маршрутов для портов. Участники заседания согласовали дальнейшие шаги по доработке Порядка заключения договоров о компенсации инвестиций бизнеса и поддержали отмену Закона "О СЭЗ Рени", который создавал преграды для земельных отношений в портах.

Напомним, мы сообщали, что оккупанты атаковали порт в Одесской области. Также мы писали, что Зеленский ввел санкции против судов РФ, которые воровали украинское зерно.

