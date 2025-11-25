Ночная атака на Одесскую область: повреждены порт и теплосети

Пожарные ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночью страна-агрессор нанесла удар по Одесской области, повредив порт Черноморска и часть критической инфраструктуры. В результате атаки нарушена работа грузовых операций. Кроме того, в городе нет теплоснабжения. Службы работают круглосуточно, чтобы восстановить объекты и обеспечить жизнеобеспечение.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины министр развития общин территорий Украины Алексей Кулеба.

Атака на порт

В ночь на 25 ноября враг атаковал порт Черноморск в Одесской области. Повреждены админздания и оборудование для грузовых операций. Кроме того, россияне обстреляли критическую инфраструктуру. В результате удара отсутствует теплоснабжение у 30 тыс. абонентов, объекты жизнеобеспечения работают на резервном питании, функционируют более 160 Пунктов Несокрушимости.

ГП "АМПУ" контролирует ситуацию в портах и обеспечивает стабильную работу инфраструктуры. Все службы работают круглосуточно, чтобы ликвидировать последствия и восстановить работу критических объектов.

По словам Кулебы враг применил комбинированные удары по Киеву, Одесской, Херсонской, Днепропетровской и Донецкой областях. Использовано 22 ракеты различных типов и более 460 дронов, большинство из них — шахеты. Часть дронов полетела в сторону Молдовы и Румынии, их пролет зафиксирован.

"Этот обстрел — очередное доказательство, что страна-террорист не хочет справедливого мира. Сейчас важно, чтобы все партнеры действовали уверенно в дипломатической плоскости. Последовательное международное давление на Россию должно дать результат. Благодарны каждому, кто поддерживает Украину", — написал Кулеба.

Напомним, мы сообщали, российский дрон упал на дом в Молдове. Также мы писали, что из-за атаки без света в Одессе остались более 20 тысяч абонентов.