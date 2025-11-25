Відео
Україна
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:38
Оновлено: 11:38
Нічна атака на Одещину: пошкоджено порт і тепломережі
Вогнеборці ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Вночі країна-агресор завдала удару по Одещині, пошкодивши порт Чорноморська та частину критичної інфраструктури. Внаслідок атаки порушено роботу вантажних операцій. Крім того, у місті немає теплопостачання. Служби працюють цілодобово, аби відновити об’єкти та забезпечити життєзабезпечення.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України міністр розвитку громад територій України Олексій Кулеба.

Читайте також:

Атака на порт

У ніч на 25 листопада ворог атакував порт Чорноморськ на Одещині. Пошкоджено адмінбудівлі та обладнання для вантажних операцій. Крім того, росіяни обстріляли критичну інфраструктуру. Внаслідок удару відсутнє теплопостачання у 30 тис. абонентів, об’єкти життєзабезпечення працюють на резервному живленні, функціонують понад 160 Пунктів Незламності.

ДП "АМПУ" контролює ситуацію в портах і забезпечує стабільну роботу інфраструктури. Всі служби працюють цілодобово, щоб ліквідувати наслідки та відновити роботу критичних об’єктів.

За словами Кулеби ворог застосував комбіновані удари по Києву, Одещині, Херсонщині, Дніпропетровській та Донецькій областях. Використано 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, більшість із них — шахеди. Частина дронів полетіла у бік Молдови та Румунії, їхній проліт зафіксовано.

"Цей обстріл — черговий доказ, що країна-терорист не хоче справедливого миру. Зараз важливо, щоб усі партнери діяли впевнено у дипломатичній площині. Послідовний міжнародний тиск на росію має дати результат. Вдячні кожному, хто підтримує Україну", — написав Кулеба.

Нагадаємо, ми повідомляли, російський дрон упав на будинок у Молдові. Також ми писали, що через атаку без світла в Одесі залишилися понад 20 тисяч абонентів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
