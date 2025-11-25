Дрон упав на будинок у Молдові — деталі інциденту

Атака на Одещину — російський дрон впав на будинок у Молдові
У Молдові російський дрон упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-Жос, що неподалік кордону з Одещиною. Людей швидко евакуювали, а територію оточили правоохоронці. На місце прибули вибухотехніки й перевіряють уламки та прилеглу зону. Попередньо це міг бути дрон типу "Гербера", який залетів у регіон під час ранкової атаки на південь України.
Про інцидент повідомили в поліції Республіки Молдова.
Дрон у Молдові
У Кухурештій-де-Жос, район Флорешті, дрон впав на будинок охоронця садового господарства. Подія сталася сьогодні вранці, коли працівники були в саду. Вибуху не відбулося, але апарат становив потенційну небезпеку, тому поліція одразу заблокувала під’їзди. За попередніми оцінками, дрон міг залетіти в Молдову саме під час атаки на Одещину.
Вибухотехніки мають встановити маршрут польоту та оцінити ризики, пов’язані з уламками. Евакуйованих жителів просять поки не повертатися додому. Правоохоронці обіцяють оприлюднити оновлену інформацію після завершення огляду.
Заліт дронів у Румунію
Системи спостереження Румунії зафіксували декілька проникнень безпілотників у національний повітряний простір. Радари Міноборони виявили ціль о 06:28 у районі повіту Тульча, і з авіабази Михайла Когельничану підняли два літаки Eurofighter Typhoon. Дрон зайшов із боку Вилкового та рухався до Чілія-Вече. О 06:55 було оголошено сповіщення в районі Тульча. О 07:11 екіпаж Eurofighter повідомив, що ціль знову перейшла над територію України. О 07:37 підняли в повітря два F-16 Fighting Falcon з бази Борча, а о 07:48 було надіслано Ro-Alert для округу Галац. О 07:50 радари зафіксували друге проникнення, і F-16 встановив із ним контакт.
За ситуацією зараз стежить Міністерство національної оборони Румунії. Там нагадують, що Закон №73 від 2025 року визначає порядок нейтралізації безпілотників, які незаконно входять у повітряний простір країни. За законом, дрони можуть бути знищені як крайній захід, якщо становлять загрозу життю людей.
