Україна
Атака на Одещину — російський дрон впав на будинок у Молдові

Атака на Одещину — російський дрон впав на будинок у Молдові

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 10:32
Оновлено: 10:39
Дрон упав на будинок у Молдові — деталі інциденту
Російський дрон на даху будинку у Молдові. Фото: Поліція Республіки Молдова

У Молдові російський дрон упав на дах будинку в селі Кухурештій-де-Жос, що неподалік кордону з Одещиною. Людей швидко евакуювали, а територію оточили правоохоронці. На місце прибули вибухотехніки й перевіряють уламки та прилеглу зону. Попередньо це міг бути дрон типу "Гербера", який залетів у регіон під час ранкової атаки на південь України.

Про інцидент повідомили в поліції Республіки Молдова.

Читайте також:

Дрон у Молдові

У Кухурештій-де-Жос, район Флорешті, дрон впав на будинок охоронця садового господарства. Подія сталася сьогодні вранці, коли працівники були в саду. Вибуху не відбулося, але апарат становив потенційну небезпеку, тому поліція одразу заблокувала під’їзди. За попередніми оцінками, дрон міг залетіти в Молдову саме під час атаки на Одещину.

Вибухотехніки мають встановити маршрут польоту та оцінити ризики, пов’язані з уламками. Евакуйованих жителів просять поки не повертатися додому. Правоохоронці обіцяють оприлюднити оновлену інформацію після завершення огляду.

Заліт дронів у Румунію

Системи спостереження Румунії зафіксували декілька проникнень безпілотників у національний повітряний простір. Радари Міноборони виявили ціль о 06:28 у районі повіту Тульча, і з авіабази Михайла Когельничану підняли два літаки Eurofighter Typhoon. Дрон зайшов із боку Вилкового та рухався до Чілія-Вече. О 06:55 було оголошено сповіщення в районі Тульча. О 07:11 екіпаж Eurofighter повідомив, що ціль знову перейшла над територію України. О 07:37 підняли в повітря два F-16 Fighting Falcon з бази Борча, а о 07:48 було надіслано Ro-Alert для округу Галац. О 07:50 радари зафіксували друге проникнення, і F-16 встановив із ним контакт.

За ситуацією зараз стежить Міністерство національної оборони Румунії. Там нагадують, що Закон №73 від 2025 року визначає порядок нейтралізації безпілотників, які незаконно входять у повітряний простір країни. За законом, дрони можуть бути знищені як крайній захід, якщо становлять загрозу життю людей.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ввечері та вночі окупанти масовано атакували Одесу та область — є постраждалі. Також ми писали, що Зеленський розкрив деталі нічної атаки на Україну.

Одеса Молдова Румунія Одеська область Новини Одеси дрони атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
