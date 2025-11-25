Атаки на Одесу: постраждалі, перебої зі світлом і теплом

Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 25 листопада Одещина знову пережила дві ворожі атаки. У місті виникли перебої зі світлом і теплом, пошкоджено енергетичні та цивільні об’єкти. Є поранені, серед них діти. Рятувальники та всі міські служби працюють безперервно, усуваючи наслідки ударів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Наслідки вечірньої атаки

Увечері окупанти атакували критичну інфраструктуру Одеси. Інформація про нібито влучання в житловий будинок не підтвердилась. Через удар частина міста залишилася без електрики, а знеструмлення спричинило проблеми з теплопостачанням — у деяких районах насоси не можуть працювати. Міські служби перейшли на посилений режим.

Після засідання оперативного штабу вирішили, що частина шкіл працюватиме у змішаному форматі. Директори визначають режим роботи самостійно. Також у місті організовують перевезення важких пацієнтів до інших лікарень, якщо виникають перебої з енергопостачанням.

Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Для мешканців з окремих районів організують соціальні автобуси до центру міста. Електротранспорт працює з перебоями, але більшість маршрутів залишаються в русі.

Робота транспорту:

трамвайні маршрути №12 і №20 тимчасово не курсують;

за маршрутом №20 працює маршрутне таксі;

трамвай №7 рухається від Херсонського скверу до 11-ї станції Люстдорфської дороги;

трамвай №10 курсує від площі Старосінної до вулиці І. Рабіна;

решта трамваїв і всі тролейбуси працюють у звичному режимі.

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нічна атака

Уночі Росія здійснила масований удар по Одеському регіону ударними безпілотниками. Попри роботу ППО, атака спричинила значні пошкодження портової та енергетичної інфраструктури. На кількох об’єктах спалахнули пожежі, працювали рятувальні підрозділи. Внаслідок падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також травмувалися дві молоді жінки 24 років, 40-річний і 80-річний чоловіки. Усім надали медичну допомогу. До ліквідації наслідків ударів залучили 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Надзвичайник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Загальна ситуація на Одещині

За останні три тижні ворог щодня б’є по Одесі та області ударними дронами й ракетами. Мета — виснаження енергосистеми та тиск на цивільних. Через пошкодження енергетичних об’єктів досі залишаються проблеми зі світлом і теплом у частині районів. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів. На місцях працюють прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ.

Рятувальники на місці атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Київ — є загиблі та постраждалі. Також ми писали, що в Харківській ОВА розповіли про наслідки чергового обстрілу.