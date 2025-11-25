Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Дронові атаки на Одещину — що відомо про наслідки

Дронові атаки на Одещину — що відомо про наслідки

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 09:21
Оновлено: 10:05
Атаки на Одесу: постраждалі, перебої зі світлом і теплом
Рятувальники ліквідовують наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

У ніч проти 25 листопада Одещина знову пережила дві ворожі атаки. У місті виникли перебої зі світлом і теплом, пошкоджено енергетичні та цивільні об’єкти. Є поранені, серед них діти. Рятувальники та всі міські служби працюють безперервно, усуваючи наслідки ударів.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама
Читайте також:

Наслідки вечірньої атаки

Увечері окупанти атакували критичну інфраструктуру Одеси. Інформація про нібито влучання в житловий будинок не підтвердилась. Через удар частина міста залишилася без електрики, а знеструмлення спричинило проблеми з теплопостачанням — у деяких районах насоси не можуть працювати. Міські служби перейшли на посилений режим.

Після засідання оперативного штабу вирішили, що частина шкіл працюватиме у змішаному форматі. Директори визначають режим роботи самостійно. Також у місті організовують перевезення важких пацієнтів до інших лікарень, якщо виникають перебої з енергопостачанням.

Окупанти масовано атакували Одещину
Вогнеборець гасить пожежу. Фото: ДСНС Одещини

Для мешканців з окремих районів організують соціальні автобуси до центру міста. Електротранспорт працює з перебоями, але більшість маршрутів залишаються в русі.

Робота транспорту:

  • трамвайні маршрути №12 і №20 тимчасово не курсують;
  • за маршрутом №20 працює маршрутне таксі;
  • трамвай №7 рухається від Херсонського скверу до 11-ї станції Люстдорфської дороги;
  • трамвай №10 курсує від площі Старосінної до вулиці І. Рабіна;
  • решта трамваїв і всі тролейбуси працюють у звичному режимі.
Окупанти атакували Одещину цієї ночі
Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Одещини

Нічна атака

Уночі Росія здійснила масований удар по Одеському регіону ударними безпілотниками. Попри роботу ППО, атака спричинила значні пошкодження портової та енергетичної інфраструктури. На кількох об’єктах спалахнули пожежі, працювали рятувальні підрозділи. Внаслідок падіння уламків постраждали шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Також травмувалися дві молоді жінки 24 років, 40-річний і 80-річний чоловіки. Усім надали медичну допомогу. До ліквідації наслідків ударів залучили 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Окупанти масовано атакували Одещину цієї ночі
Надзвичайник ліквідовує наслідки атаки. Фото: ДСНС Одещини

Загальна ситуація на Одещині

За останні три тижні ворог щодня б’є по Одесі та області ударними дронами й ракетами. Мета — виснаження енергосистеми та тиск на цивільних. Через пошкодження енергетичних об’єктів досі залишаються проблеми зі світлом і теплом у частині районів. Прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактами воєнних злочинів. На місцях працюють прокурори, слідчі поліції та співробітники СБУ.

Вночі та ввечері окупанти атакували Одещину
Рятувальники на місці атаки на Одещину. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, ми повідомляли, що вночі окупанти атакували Київ — є загиблі та постраждалі. Також ми писали, що в Харківській ОВА розповіли про наслідки чергового обстрілу.

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації