В Одесі пролунали вибухи 24 листопада — що відомо

В Одесі пролунали вибухи — що відомо
У понеділок, 24 листопада, росіяни обстріляли Одесу. У місті пролунали вибухи.
Вибухи в Одесі
"В Одесі було чутно вибух", — говориться у повідомленні.
Місцеві пабліки повідомляють, що деякі райони залишилися без світла.
До цього у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ворожі дрони рухаються у бік міста.
"Увага! Одеса — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" — пишуть у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні у Чернігові пролунав потужний вибух. Вибух було чути на півночі міста, ймовірно, через падіння російського дрона.
Також ми писали, що у Дніпрі були чутні вибухи. До цього Повітряні Сили ЗС України повідомляли про повітряну небезпеку у цьому регіоні.
