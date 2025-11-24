В Одесі пролунали вибухи 24 листопада — що відомо

Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео

У понеділок, 24 листопада, росіяни обстріляли Одесу. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Допис "Суспільного".

Вибухи в Одесі

"В Одесі було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляють, що деякі райони залишилися без світла.

До цього у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ворожі дрони рухаються у бік міста.

"Увага! Одеса — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" — пишуть у повідомленні.

Допис Повітряних Сил ЗСУ.

Карта повітряних тривог

Карта тривог.

Нагадаємо, сьогодні у Чернігові пролунав потужний вибух. Вибух було чути на півночі міста, ймовірно, через падіння російського дрона.

Також ми писали, що у Дніпрі були чутні вибухи. До цього Повітряні Сили ЗС України повідомляли про повітряну небезпеку у цьому регіоні.