Україна
В Одесі пролунали вибухи — що відомо

В Одесі пролунали вибухи — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 листопада 2025 19:19
Оновлено: 19:33
В Одесі пролунали вибухи 24 листопада — що відомо
Вибух у місті. Ілюстративне фото: кадр з відео

У понеділок, 24 листопада, росіяни обстріляли Одесу. У місті пролунали вибухи.

Про це повідомляє "Суспільне".

Читайте також:
В Одесі пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Допис "Суспільного". Фото: скриншот

Вибухи в Одесі

"В Одесі було чутно вибух", — говориться у повідомленні.

Місцеві пабліки повідомляють, що деякі райони залишилися без світла. 

До цього у Повітряних Силах ЗСУ заявили, що ворожі дрони рухаються у бік міста.

"Увага! Одеса — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!" — пишуть у повідомленні.

В Одесі пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Допис Повітряних Сил ЗСУ. Фото: скриншот

Карта повітряних тривог

В Одесі пролунали вибухи — що відомо - фото 3
Карта тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, сьогодні у Чернігові пролунав потужний вибух. Вибух було чути на півночі міста, ймовірно, через падіння російського дрона.

Також ми писали, що у Дніпрі були чутні вибухи. До цього Повітряні Сили ЗС України повідомляли про повітряну небезпеку у цьому регіоні.

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
