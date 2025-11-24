Видео
Главная Одесса В Одессе прогремели взрывы — что известно

В Одессе прогремели взрывы — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 ноября 2025 19:19
обновлено: 19:33
В Одессе прогремели взрывы 24 ноября - что известно
Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В понедельник, 24 ноября, россияне обстреляли Одессу. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

Читайте также:
В Одесі пролунали вибухи — що відомо - фото 1
Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Взрывы в Одессе

"В Одессе был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают, что некоторые районы остались без света.

До этого в Воздушных Силах ВСУ заявили, что вражеские дроны движутся в сторону города.

"Внимание! Одесса — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!" — пишут в сообщении.

В Одесі пролунали вибухи — що відомо - фото 2
Сообщение Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

В Одессе прогремели взрывы — что известно - фото 3
Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня в Чернигове прогремел мощный взрыв. Взрыв был слышен на севере города, вероятно, из-за падения российского дрона.

Также мы писали, что в Днепре были слышны взрывы. До этого Воздушные Силы ВС Украины сообщали о воздушной опасности в этом регионе.

Одесса война взрыв обстрелы война в Украине
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
