В Одессе прогремели взрывы 24 ноября - что известно

В Одессе прогремели взрывы — что известно
В понедельник, 24 ноября, россияне обстреляли Одессу. В городе прогремели взрывы.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Одессе
"В Одессе был слышен взрыв", — говорится в сообщении.
Местные паблики сообщают, что некоторые районы остались без света.
До этого в Воздушных Силах ВСУ заявили, что вражеские дроны движутся в сторону города.
"Внимание! Одесса — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!" — пишут в сообщении.
Карта воздушных тревог
Напомним, сегодня в Чернигове прогремел мощный взрыв. Взрыв был слышен на севере города, вероятно, из-за падения российского дрона.
Также мы писали, что в Днепре были слышны взрывы. До этого Воздушные Силы ВС Украины сообщали о воздушной опасности в этом регионе.
