В Одессе прогремели взрывы 24 ноября - что известно

Взрыв в городе. Иллюстративное фото: кадр из видео

В понедельник, 24 ноября, россияне обстреляли Одессу. В городе прогремели взрывы.

Об этом сообщает "Суспільне".

Сообщение "Суспільного". Фото: скриншот

Взрывы в Одессе

"В Одессе был слышен взрыв", — говорится в сообщении.

Местные паблики сообщают, что некоторые районы остались без света.

До этого в Воздушных Силах ВСУ заявили, что вражеские дроны движутся в сторону города.

"Внимание! Одесса — в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!" — пишут в сообщении.

Сообщение Воздушных Сил ВСУ. Фото: скриншот

Карта воздушных тревог

Карта тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, сегодня в Чернигове прогремел мощный взрыв. Взрыв был слышен на севере города, вероятно, из-за падения российского дрона.

Также мы писали, что в Днепре были слышны взрывы. До этого Воздушные Силы ВС Украины сообщали о воздушной опасности в этом регионе.