Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Дроновые атаки на Одесчину — что известно о последствиях

Дроновые атаки на Одесчину — что известно о последствиях

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 09:21
обновлено: 09:21
Атаки на Одессу: пострадавшие, перебои со светом и теплом
Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 25 ноября Одесская область снова пережила две вражеские атаки. В городе возникли перебои со светом и теплом, повреждены энергетические и гражданские объекты. Есть раненые, среди них дети. Спасатели и все городские службы работают непрерывно, устраняя последствия ударов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Реклама
Читайте также:

Последствия вечерней атаки

Вечером оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Одессы. Информация о якобы попадании в жилой дом не подтвердилась. Из-за удара часть города осталась без электричества, а обесточивание вызвало проблемы с теплоснабжением — в некоторых районах насосы не могут работать. Городские службы перешли на усиленный режим.

После заседания оперативного штаба решили, что часть школ будет работать в смешанном формате. Директора определяют режим работы самостоятельно. Также в городе организуют перевозки тяжелых пациентов в другие больницы, если возникают перебои с энергоснабжением.

Окупанти масовано атакували Одещину
Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Для жителей из отдельных районов организуют социальные автобусы в центр города. Электротранспорт работает с перебоями, но большинство маршрутов остаются в движении.

Работа транспорта:

  • трамвайные маршруты №12 и №20 временно не курсируют;
  • по маршруту №20 работает маршрутное такси;
  • трамвай №7 движется от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги;
  • трамвай №10 курсирует от площади Старосенной до улицы И. Рабина;
  • остальные трамваи и все троллейбусы работают в обычном режиме.
Окупанти атакували Одещину цієї ночі
Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночная атака

Ночью россия осуществила массированный удар по Одесскому региону ударными беспилотниками. Несмотря на работу ПВО, атака вызвала значительные повреждения портовой и энергетической инфраструктуры. На нескольких объектах вспыхнули пожары, работали спасательные подразделения. В результате падения обломков пострадали шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также травмировались две молодые женщины 24 лет, 40-летний и 80-летний мужчины. Всем оказали медицинскую помощь. К ликвидации последствий ударов привлекли 54 спасателя и 15 единиц техники.

Окупанти масовано атакували Одещину цієї ночі
Чрезвычайник ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Общая ситуация в Одесской области

За последние три недели враг ежедневно бьет по Одессе и области ударными дронами и ракетами. Цель — истощение энергосистемы и давление на гражданских. Из-за повреждения энергетических объектов до сих пор остаются проблемы со светом и теплом в части районов. Прокуратура открыла уголовное производство по фактам военных преступлений. На местах работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.

Вночі та ввечері окупанти атакували Одещину
Спасатели на месте атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Киев — есть погибшие и пострадавшие. Также мы писали, что в Харьковской ОГА рассказали о последствиях очередного обстрела.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака дрон-камикадзе
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации