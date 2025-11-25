Атаки на Одессу: пострадавшие, перебои со светом и теплом

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

В ночь на 25 ноября Одесская область снова пережила две вражеские атаки. В городе возникли перебои со светом и теплом, повреждены энергетические и гражданские объекты. Есть раненые, среди них дети. Спасатели и все городские службы работают непрерывно, устраняя последствия ударов.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Последствия вечерней атаки

Вечером оккупанты атаковали критическую инфраструктуру Одессы. Информация о якобы попадании в жилой дом не подтвердилась. Из-за удара часть города осталась без электричества, а обесточивание вызвало проблемы с теплоснабжением — в некоторых районах насосы не могут работать. Городские службы перешли на усиленный режим.

После заседания оперативного штаба решили, что часть школ будет работать в смешанном формате. Директора определяют режим работы самостоятельно. Также в городе организуют перевозки тяжелых пациентов в другие больницы, если возникают перебои с энергоснабжением.

Огнеборец тушит пожар. Фото: ГСЧС Одесской области

Для жителей из отдельных районов организуют социальные автобусы в центр города. Электротранспорт работает с перебоями, но большинство маршрутов остаются в движении.

Работа транспорта:

трамвайные маршруты №12 и №20 временно не курсируют;

по маршруту №20 работает маршрутное такси;

трамвай №7 движется от Херсонского сквера до 11-й станции Люстдорфской дороги;

трамвай №10 курсирует от площади Старосенной до улицы И. Рабина;

остальные трамваи и все троллейбусы работают в обычном режиме.

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Ночная атака

Ночью россия осуществила массированный удар по Одесскому региону ударными беспилотниками. Несмотря на работу ПВО, атака вызвала значительные повреждения портовой и энергетической инфраструктуры. На нескольких объектах вспыхнули пожары, работали спасательные подразделения. В результате падения обломков пострадали шесть человек, среди них двое 13-летних мальчиков. Также травмировались две молодые женщины 24 лет, 40-летний и 80-летний мужчины. Всем оказали медицинскую помощь. К ликвидации последствий ударов привлекли 54 спасателя и 15 единиц техники.

Чрезвычайник ликвидирует последствия атаки. Фото: ГСЧС Одесской области

Общая ситуация в Одесской области

За последние три недели враг ежедневно бьет по Одессе и области ударными дронами и ракетами. Цель — истощение энергосистемы и давление на гражданских. Из-за повреждения энергетических объектов до сих пор остаются проблемы со светом и теплом в части районов. Прокуратура открыла уголовное производство по фактам военных преступлений. На местах работают прокуроры, следователи полиции и сотрудники СБУ.

Спасатели на месте атаки на Одесскую область. Фото: ГСЧС Одесской области

Напомним, мы сообщали, что ночью оккупанты атаковали Киев — есть погибшие и пострадавшие. Также мы писали, что в Харьковской ОГА рассказали о последствиях очередного обстрела.