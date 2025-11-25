Видео
Атака на Одесчину — российский дрон упал на дом в Молдове

Атака на Одесчину — российский дрон упал на дом в Молдове

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 10:32
обновлено: 10:39
Дрон упал на дом в Молдове - детали инцидента
Российский дрон на крыше дома в Молдове. Фото: Полиция Республики Молдова

В Молдове российский дрон упал на крышу дома в селе Кухурештий-де-Жос, что недалеко от границы с Одесской областью. Людей быстро эвакуировали, а территорию оцепили правоохранители. На место прибыли взрывотехники и проверяют обломки и прилегающую зону. Предварительно это мог быть дрон типа "Гербера", который залетел в регион во время утренней атаки на юг Украины.

Об инциденте сообщили в полиции Республики Молдова.

Читайте также:

Дрон в Молдове

В Кухурештий-де-Жос, район Флорешть, дрон упал на дом охранника садового хозяйства. Происшествие произошло сегодня утром, когда работники были в саду. Взрыва не произошло, но аппарат представлял потенциальную опасность, поэтому полиция сразу заблокировала подъезды. По предварительным оценкам, дрон мог залететь в Молдову именно во время атаки на Одесскую область.

Взрывотехники должны установить маршрут полета и оценить риски, связанные с обломками. Эвакуированных жителей просят пока не возвращаться домой. Правоохранители обещают обнародовать обновленную информацию после завершения осмотра.

Залет дронов в Румынию

Системы наблюдения Румынии зафиксировали несколько проникновений беспилотников в национальное воздушное пространство. Радары Минобороны обнаружили цель в 06:28 в районе уезда Тульча, и с авиабазы Михаила Когельничану подняли два самолета Eurofighter Typhoon. Дрон зашел со стороны Вилково и двигался к Чилия-Вече. В 06:55 было объявлено оповещение в районе Тульча. В 07:11 экипаж Eurofighter сообщил, что цель снова перешла над территорией Украины. В 07:37 подняли в воздух два F-16 Fighting Falcon с базы Борча, а в 07:48 было отправлено Ro-Alert для округа Галац. В 07:50 радары зафиксировали второе проникновение, и F-16 установил с ним контакт.

За ситуацией сейчас следит Министерство национальной обороны Румынии. Там напоминают, что Закон №73 от 2025 года определяет порядок нейтрализации беспилотников, которые незаконно входят в воздушное пространство страны. По закону, дроны могут быть уничтожены в качестве крайней меры, если представляют угрозу жизни людей.

Напомним, мы сообщали, что вечером и ночью оккупанты массированно атаковали Одессу и область — есть пострадавшие. Также мы писали, что Зеленский раскрыл детали ночной атаки на Украину.

Одесса Молдова Румыния Одесская область Новости Одессы дроны атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
