Відключення світла в Одесі 25 листопада — остання інформація

Частина Одеси залишилась без світла через атаку — коли повернуть
Вечірня атака 24 листопада пошкодила енергетичний об’єкт в Одесі, через що частина міста залишилась без електрики. На ранок енергетики змогли відновити живлення для тисяч родин, але окремі райони все ще без світла. Фахівці продовжують огляд пошкоджень і працюють над резервними схемами. Роботи тривають безперервно.
Про це повідомили на сайті ДТЕК.
Пошкодження енергетики
Увечері 24 листопада російська атака спричинила пошкодження енергетичного об’єкта, який не належить ДТЕК Одеські електромережі. Через це в кількох районах міста зникло світло. На ранок 25 листопада енергетики ДТЕК відновили живлення для 7,8 тис. родин. Водночас понад 20,3 тис. клієнтів у Приморському та Пересипському районах залишаються без електрики. Фахівці енергокомпанії зараз оцінюють масштаби пошкоджень і готують план ремонту.
Енергетики ДТЕК паралельно працюють над створенням резервної схеми, щоб подати світло всім споживачам якомога швидше. У компанії просять містян про розуміння та наголошують, що робота триває без затримок.
