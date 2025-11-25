Відео
Україна
Частина Одеси залишилась без світла через атаку — коли повернуть

Частина Одеси залишилась без світла через атаку — коли повернуть

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:41
Відключення світла в Одесі 25 листопада — остання інформація
Зруйнований трансформатор після атаки. Фото ілюстративне: ДТЕК

Вечірня атака 24 листопада пошкодила енергетичний об’єкт в Одесі, через що частина міста залишилась без електрики. На ранок енергетики змогли відновити живлення для тисяч родин, але окремі райони все ще без світла. Фахівці продовжують огляд пошкоджень і працюють над резервними схемами. Роботи тривають безперервно.

Про це повідомили на сайті ДТЕК.

Читайте також:

Пошкодження енергетики

Увечері 24 листопада російська атака спричинила пошкодження енергетичного об’єкта, який не належить ДТЕК Одеські електромережі. Через це в кількох районах міста зникло світло. На ранок 25 листопада енергетики ДТЕК відновили живлення для 7,8 тис. родин. Водночас понад 20,3 тис. клієнтів у Приморському та Пересипському районах залишаються без електрики. Фахівці енергокомпанії зараз оцінюють масштаби пошкоджень і готують план ремонту.

Енергетики ДТЕК паралельно працюють над створенням резервної схеми, щоб подати світло всім споживачам якомога швидше. У компанії просять містян про розуміння та наголошують, що робота триває без затримок.

Нагадаємо, ми повідомляли, що росіяни атакували енергооб'єкти у кількох регіонах. Також ми писали, що в Києві запровадили екстрені відключення світла.

Одеса Одеська область Новини Одеси енергосистема світло атака
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
