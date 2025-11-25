Отключение света в Одессе 25 ноября - последняя информация

Разрушенный трансформатор после атаки. Фото иллюстративное: ДТЭК

Вечерняя атака 24 ноября повредила энергетический объект в Одессе, из-за чего часть города осталась без электричества. На утро энергетики смогли восстановить питание для тысяч семей, но отдельные районы все еще без света. Специалисты продолжают осмотр повреждений и работают над резервными схемами. Работы продолжаются непрерывно.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК.

Повреждения энергетики Вечером 24 ноября российская атака вызвала повреждение энергетического объекта, который не принадлежит ДТЭК Одесские электросети. Из-за этого в нескольких районах города пропал свет. На утро 25 ноября энергетики ДТЭК восстановили питание для 7,8 тыс. семей. В то же время более 20,3 тыс. клиентов в Приморском и Пересыпском районах остаются без электричества. Специалисты энергокомпании сейчас оценивают масштабы повреждений и готовят план ремонта.

Энергетики ДТЭК параллельно работают над созданием резервной схемы, чтобы подать свет всем потребителям как можно быстрее. В компании просят горожан о понимании и отмечают, что работа продолжается без задержек.

