Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Часть Одессы осталась без света из-за атаки — когда вернут

Часть Одессы осталась без света из-за атаки — когда вернут

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:00
Отключение света в Одессе 25 ноября - последняя информация
Разрушенный трансформатор после атаки. Фото иллюстративное: ДТЭК

Вечерняя атака 24 ноября повредила энергетический объект в Одессе, из-за чего часть города осталась без электричества. На утро энергетики смогли восстановить питание для тысяч семей, но отдельные районы все еще без света. Специалисты продолжают осмотр повреждений и работают над резервными схемами. Работы продолжаются непрерывно.

Об этом сообщили на сайте ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Повреждения энергетики Вечером 24 ноября российская атака вызвала повреждение энергетического объекта, который не принадлежит ДТЭК Одесские электросети. Из-за этого в нескольких районах города пропал свет. На утро 25 ноября энергетики ДТЭК восстановили питание для 7,8 тыс. семей. В то же время более 20,3 тыс. клиентов в Приморском и Пересыпском районах остаются без электричества. Специалисты энергокомпании сейчас оценивают масштабы повреждений и готовят план ремонта.

Энергетики ДТЭК параллельно работают над созданием резервной схемы, чтобы подать свет всем потребителям как можно быстрее. В компании просят горожан о понимании и отмечают, что работа продолжается без задержек.

Напомним, мы сообщали, что россияне атаковали энергообъекты в нескольких регионах. Также мы писали, что в Киеве ввели экстренные отключения света.

Одесса Одесская область Новости Одессы энергосистема свет атака
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации