График почасовых отключений электричества в Одессе 25 ноября

Энергетики продолжают восстанавливать сети Украины, поврежденные в результате ракетных и беспилотных ударов со стороны агрессора. Из-за этого в период ремонтных работ остается действующим режим экономии электроэнергии. Во вторник, 25 ноября, в Одессе и области, как и в большинстве регионов страны, прогнозируются почасовые перерывы в подаче электроэнергии, когда могут одновременно отключаться сразу несколько зон групп.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе планируются временные стабилизационные отключения электроэнергии, которые коснутся всех типов потребителей. Узнать, к какой группе относится ваш дом и когда запланированы отключения, можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Экстренные отключения света

Стоит учитывать, что из-за непростой ситуации в энергетической системе региона возможны аварийные перебои с электроснабжением. В случае непредвиденных отключений привычные графики, опубликованные на официальном сайте, могут быть недействительными, поэтому жителям советуют экономно потреблять электроэнергию.

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, сколько обойдется мобильная связь для одесситов в декабре. Также мы писали о том, сколько жители Одессы будут платить за вывоз мусора в первом месяце зимы.