Графіки відключень в Одесі на завтра — коли буде світло

Дата публікації: 24 листопада 2025 20:46
Оновлено: 18:00
Графік погодинних відключень електрики в Одесі 25 листопада
Нічний будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати мережі України, пошкоджені внаслідок ракетних та безпілотних ударів з боку агресора. Через це в період ремонтних робіт залишається чинним режим економії електроенергії. У вівторок, 25 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів країни, прогнозуються погодинні перерви в подачі електроенергії, коли можуть одночасно вимикати відразу декілька зон груп. 

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

У Одесі плануються тимчасові стабілізаційні вимкнення електроенергії, які торкнуться всіх типів споживачів. Дізнатись, до якої групи належить ваш будинок і коли заплановані відключення, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Варто враховувати, що через непросту ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні перебої з електропостачанням. У разі непередбачених відключень звичні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть бути недійсними, тому мешканцям радять економно споживати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме мобільний зв'язок для одеситів у грудні. Також ми писали про те, скільки жителі Одеси платитимуть за вивіз сміття в першому місяці зими.  

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
