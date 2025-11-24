Графік погодинних відключень електрики в Одесі 25 листопада

Нічний будинок в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Енергетики продовжують відновлювати мережі України, пошкоджені внаслідок ракетних та безпілотних ударів з боку агресора. Через це в період ремонтних робіт залишається чинним режим економії електроенергії. У вівторок, 25 листопада, в Одесі та області, як і в більшості регіонів країни, прогнозуються погодинні перерви в подачі електроенергії, коли можуть одночасно вимикати відразу декілька зон груп.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення світла в Одесі

У Одесі плануються тимчасові стабілізаційні вимкнення електроенергії, які торкнуться всіх типів споживачів. Дізнатись, до якої групи належить ваш будинок і коли заплановані відключення, можна на офіційному сайті оператора системи розподілу.

Екстрені відключення світла

Варто враховувати, що через непросту ситуацію в енергетичній системі регіону можливі аварійні перебої з електропостачанням. У разі непередбачених відключень звичні графіки, опубліковані на офіційному сайті, можуть бути недійсними, тому мешканцям радять економно споживати електроенергію.

Де дізнатися графіки

У ДТЕК нагадують, що якщо ситуація зміниться, про відключення повідомлять заздалегідь. Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті оператора системи розподілу. Там будуть доступні графіки, якщо обмеження все ж введуть.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме мобільний зв'язок для одеситів у грудні. Також ми писали про те, скільки жителі Одеси платитимуть за вивіз сміття в першому місяці зими.