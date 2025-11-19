Тарифи на утримання будинків в Одесі у грудні 2025

Тариф за утримання будинків в Одесі — що зміниться у грудні
У грудні мешканці Одеси й надалі самостійно визначатимуть, скільки платити за утримання будинків та прибудинкових територій. Розмір щомісячного внеску залежить від того, хто управляє будинком, які роботи передбачені договором і який перелік послуг обрали співвласники.
Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні тарифи, що діятимуть у грудні.
Тарифи на обслуговування
У місті немає єдиної фіксованої вартості — кожен будинок ухвалює рішення сам. Співвласники можуть створити ОСББ або передати управління приватній чи комунальній компанії.
Комунальні структури зазвичай встановлюють плату від 3 до 5 грн за квадратний метр. Приватні управляючі компанії пропонують свої тарифи, які здебільшого вищі через розширений перелік послуг і індивідуальний підхід.
У грудні вони становитимуть:
- Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
- Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв. м
- Суворовський — 5,00 грн/кв. м
- Ренесанс — 5,50 грн/кв. м
- Євроформат — 6,20 грн/кв. м
- Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв. м
- Наш Дім — 5,70 грн/кв. м
Які послуги входять у тариф
Оплата за утримання будинку зазвичай включає прибирання під’їздів і території, підтримання справності внутрішніх мереж, роботу ліфтів та освітлення у спільних приміщеннях. Частина компаній пропонує додаткові послуги — охорону, відеонагляд чи покращення благоустрою.
Щоб дізнатися точну суму до сплати, мешканцям варто звернутися до свого ОСББ або до керуючої компанії. Важливо враховувати, що тарифи можуть коригуватися у разі подорожчання комунальних ресурсів або зростання витрат на персонал.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електропостачання до одеситів у грудні. Також ми писали про те, як зміниться вартість водопостачання в Одесі у наступному місяці.
Читайте Новини.LIVE!