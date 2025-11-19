Відео
Дата публікації: 19 листопада 2025 18:25
Оновлено: 18:36
Тарифи на утримання будинків в Одесі у грудні 2025
Житловий будинок. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні мешканці Одеси й надалі самостійно визначатимуть, скільки платити за утримання будинків та прибудинкових територій. Розмір щомісячного внеску залежить від того, хто управляє будинком, які роботи передбачені договором і який перелік послуг обрали співвласники.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні тарифи, що діятимуть у грудні.

Читайте також:

Тарифи на обслуговування

У місті немає єдиної фіксованої вартості — кожен будинок ухвалює рішення сам. Співвласники можуть створити ОСББ або передати управління приватній чи комунальній компанії.

Комунальні структури зазвичай встановлюють плату від 3 до 5 грн за квадратний метр. Приватні управляючі компанії пропонують свої тарифи, які здебільшого вищі через розширений перелік послуг і індивідуальний підхід.

У грудні вони становитимуть:

  • Bona Vita — 5,67 грн/кв. м
  • Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв. м
  • Суворовський — 5,00 грн/кв. м
  • Ренесанс — 5,50 грн/кв. м 
  • Євроформат — 6,20 грн/кв. м
  • Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв. м
  • Наш Дім — 5,70 грн/кв. м

Які послуги входять у тариф

Оплата за утримання будинку зазвичай включає прибирання під’їздів і території, підтримання справності внутрішніх мереж, роботу ліфтів та освітлення у спільних приміщеннях. Частина компаній пропонує додаткові послуги — охорону, відеонагляд чи покращення благоустрою.

Щоб дізнатися точну суму до сплати, мешканцям варто звернутися до свого ОСББ або до керуючої компанії. Важливо враховувати, що тарифи можуть коригуватися у разі подорожчання комунальних ресурсів або зростання витрат на персонал.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме електропостачання до одеситів у грудні. Також ми писали про те, як зміниться вартість водопостачання в Одесі у наступному місяці.

Автор:
Автор:
Долженко Катерина
