Тарифи на утримання будинків в Одесі у грудні 2025

У грудні мешканці Одеси й надалі самостійно визначатимуть, скільки платити за утримання будинків та прибудинкових територій. Розмір щомісячного внеску залежить від того, хто управляє будинком, які роботи передбачені договором і який перелік послуг обрали співвласники.

Журналісти Новини.LIVE зібрали актуальні тарифи, що діятимуть у грудні.

Тарифи на обслуговування

У місті немає єдиної фіксованої вартості — кожен будинок ухвалює рішення сам. Співвласники можуть створити ОСББ або передати управління приватній чи комунальній компанії.

Комунальні структури зазвичай встановлюють плату від 3 до 5 грн за квадратний метр. Приватні управляючі компанії пропонують свої тарифи, які здебільшого вищі через розширений перелік послуг і індивідуальний підхід.

У грудні вони становитимуть:

Bona Vita — 5,67 грн/кв. м

Комфорт Сервіс — 6,15 грн/кв. м

Суворовський — 5,00 грн/кв. м

Ренесанс — 5,50 грн/кв. м

Євроформат — 6,20 грн/кв. м

Сервіс Плюс — 6,50 грн/кв. м

Наш Дім — 5,70 грн/кв. м

Які послуги входять у тариф

Оплата за утримання будинку зазвичай включає прибирання під’їздів і території, підтримання справності внутрішніх мереж, роботу ліфтів та освітлення у спільних приміщеннях. Частина компаній пропонує додаткові послуги — охорону, відеонагляд чи покращення благоустрою.

Щоб дізнатися точну суму до сплати, мешканцям варто звернутися до свого ОСББ або до керуючої компанії. Важливо враховувати, що тарифи можуть коригуватися у разі подорожчання комунальних ресурсів або зростання витрат на персонал.

