Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість світла у грудні для одеситів — яким буде тариф

Вартість світла у грудні для одеситів — яким буде тариф

Ua ru
Дата публікації: 18 листопада 2025 18:20
Оновлено: 18:27
Тарифи на світло в Одесі у грудні: скільки платитимуть одесити
Людина рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні одесити й надалі платитимуть за електроенергію за чинними тарифами. Основна ставка для населення не змінюється, але домогосподарства з двозонними лічильниками можуть суттєво економити, користуючись дешевшим нічним тарифом. Оператори системи розподілу нагадують, що підключення двозонного обліку доступне кожному за умови подання стандартного пакета документів.

Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме світло в Одесі у грудні 2025 року.

Реклама
Читайте також:

Тарифи на електроенергію

У грудні для побутових споживачів в Одесі зберігається тариф 4,32 грн за кВт⋅год. Це передбачено чинною урядовою постановою, яка діє щонайменше до кінця 2025 року (станом на листопад 2025-го).

Для двозонних лічильників діють такі тарифи: 

  • нічний період (23:00–07:00) — 2,16 грн за кВт/год, 
  • денний тариф — 4,32 грн за кВт/год.

Цей режим дозволяє зменшити витрати тим сім’ям, які запускають енергоємну техніку — бойлери, пральні чи посудомийні машини — саме вночі.

Тариф для бізнесу

У 2025 році стандартна ставка на електроенергію для більшості підприємств становить 686,23 грн за одну мегават-годину без урахування ПДВ. Для компаній, що працюють у сфері "зеленої" електрометалургії, діє знижений тариф — 359,55 грн за мегават-годину, також без ПДВ. Підприємницький тариф формується з урахуванням оператора системи розподілу (ОСР) та класу напруги, до якого підключений споживач:

  • Перший клас напруги (високовольтні мережі) — нижча вартість електроенергії.
  • Другий клас напруги (низьковольтні мережі) — тариф вищий.

Як перейти на двозонний облік

Щоб встановити двозонний лічильник, потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії. Під час оформлення заяви необхідно мати:

  • паспорт,
  • ідентифікаційний код,
  • документи на житло,
  • чинний договір на електропостачання.

Лічильник можна придбати самостійно — за умови, що він має офіційний сертифікат — або замовити у свого оператора вже запрограмований під потрібні часові зони. Таким чином, у грудні одесити можуть самі обирати: сплачувати за електроенергію за стандартним тарифом або зменшити витрати вдвічі за рахунок нічного споживання.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки у грудні коштуватиме водопостачання для одеситів. Також ми писали, скільки в Одесі буде коштувати паркування у наступному місяці.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси ціна на світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації