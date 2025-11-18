Тарифи на світло в Одесі у грудні: скільки платитимуть одесити

Людина рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні одесити й надалі платитимуть за електроенергію за чинними тарифами. Основна ставка для населення не змінюється, але домогосподарства з двозонними лічильниками можуть суттєво економити, користуючись дешевшим нічним тарифом. Оператори системи розподілу нагадують, що підключення двозонного обліку доступне кожному за умови подання стандартного пакета документів.

Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме світло в Одесі у грудні 2025 року.

Реклама

Читайте також:

Тарифи на електроенергію

У грудні для побутових споживачів в Одесі зберігається тариф 4,32 грн за кВт⋅год. Це передбачено чинною урядовою постановою, яка діє щонайменше до кінця 2025 року (станом на листопад 2025-го).

Для двозонних лічильників діють такі тарифи:

нічний період (23:00–07:00) — 2,16 грн за кВт/год,

денний тариф — 4,32 грн за кВт/год.

Цей режим дозволяє зменшити витрати тим сім’ям, які запускають енергоємну техніку — бойлери, пральні чи посудомийні машини — саме вночі.

Тариф для бізнесу

У 2025 році стандартна ставка на електроенергію для більшості підприємств становить 686,23 грн за одну мегават-годину без урахування ПДВ. Для компаній, що працюють у сфері "зеленої" електрометалургії, діє знижений тариф — 359,55 грн за мегават-годину, також без ПДВ. Підприємницький тариф формується з урахуванням оператора системи розподілу (ОСР) та класу напруги, до якого підключений споживач:

Перший клас напруги (високовольтні мережі) — нижча вартість електроенергії.

Другий клас напруги (низьковольтні мережі) — тариф вищий.

Як перейти на двозонний облік

Щоб встановити двозонний лічильник, потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії. Під час оформлення заяви необхідно мати:

паспорт,

ідентифікаційний код,

документи на житло,

чинний договір на електропостачання.

Лічильник можна придбати самостійно — за умови, що він має офіційний сертифікат — або замовити у свого оператора вже запрограмований під потрібні часові зони. Таким чином, у грудні одесити можуть самі обирати: сплачувати за електроенергію за стандартним тарифом або зменшити витрати вдвічі за рахунок нічного споживання.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки у грудні коштуватиме водопостачання для одеситів. Також ми писали, скільки в Одесі буде коштувати паркування у наступному місяці.