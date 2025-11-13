Відео
Головна Одеса Тариф на проїзд в Одесі — скільки доведеться платити у грудні

Тариф на проїзд в Одесі — скільки доведеться платити у грудні

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 18:03
Оновлено: 17:47
Проїзд в Одесі з 1 грудня 2025: Ціни на транспорт і паркування залишаються без змін
Тролейбус на одній із вулиць Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 грудня 2025 року оплата за проїзд у міському громадському транспорті Одеси залишиться на тому ж рівні, що і цього місяця. Пасажири й надалі користуватимуться міським транспортом за чинними тарифами.

Новини.LIVE дізналися ціни на проїзд та паркування в Одесі.

Читайте також:

Вартість проїзду у громадському транспорті

У грудні вартість проїзду в Одесі залишається стабільною, і з грудня підвищення не передбачено. Це стосується усіх міських маршрутів. Поточна вартість проїзду:

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.
  • Маршрутні таксі (по місту) — 20 грн. 
  • Маршрутні таксі (за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги) — 40 грн.
  • Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.

Також без змін залишаються ціни на проїзні квитки:

  • Учні: 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види).
  • Студенти: 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).
  • Загальне населення: 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).
  • Службові проїзди: 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).

Нагадаємо, ми повідомляли про те, хто може оформити пільги на комуналку взимку. Також ми писали, скільки буде коштувати газ за 1 кубометр з грудня.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
