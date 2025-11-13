Видео
Україна
Видео

Тариф на проезд в Одессе — сколько придется платить в декабре

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 18:03
обновлено: 17:47
Проезд в Одессе с 1 декабря 2025: Цены на транспорт и парковку остаются без изменений
Троллейбус на одной из улиц Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 декабря 2025 года оплата за проезд в городском общественном транспорте Одессы останется на том же уровне, что и в этом месяце. Пассажиры и в дальнейшем будут пользоваться городским транспортом по действующим тарифам.

Новини.LIVE узнали цены на проезд и парковку в Одессе.

Стоимость проезда в общественном транспорте

В декабре стоимость проезда в Одессе остается стабильной, и с декабря повышение не предусмотрено. Это касается всех городских маршрутов. Текущая стоимость проезда:

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
  • Маршрутные такси (по городу) — 20 грн.
  • Маршрутные такси (за проезд до 6 км Овидиопольской дороги) — 40 грн.
  • Поездка по маршруту Одесса — Южное (№67, №68) будет стоить 70 грн.

Также без изменений остаются цены на проездные билеты:

  • Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
  • Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба).
  • Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
  • Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).

Напомним, мы сообщали о том, кто может оформить льготы на коммуналку зимой. Также мы писали, сколько будет стоить газ за 1 кубометр с декабря.

