Проезд в Одессе с 1 декабря 2025: Цены на транспорт и парковку остаются без изменений

Тариф на проезд в Одессе — сколько придется платить в декабре
С 1 декабря 2025 года оплата за проезд в городском общественном транспорте Одессы останется на том же уровне, что и в этом месяце. Пассажиры и в дальнейшем будут пользоваться городским транспортом по действующим тарифам.
цены на проезд и парковку в Одессе.
Стоимость проезда в общественном транспорте
В декабре стоимость проезда в Одессе остается стабильной, и с декабря повышение не предусмотрено. Это касается всех городских маршрутов. Текущая стоимость проезда:
- Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
- Маршрутные такси (по городу) — 20 грн.
- Маршрутные такси (за проезд до 6 км Овидиопольской дороги) — 40 грн.
- Поездка по маршруту Одесса — Южное (№67, №68) будет стоить 70 грн.
Также без изменений остаются цены на проездные билеты:
- Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
- Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба).
- Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
- Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).
