Ціни на воду в Одесі у грудні 2025 року

У грудні 2025 року в Одесі зберігаються чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Мешканці міста оплачуватимуть послуги за незмінними розцінками, так само без підвищення залишаються й тарифи для бізнесу. Вартість для різних категорій споживачів і далі суттєво відрізняється.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, які ціни будуть чинними у грудні.

Вартість води

У грудні 2025 року в Одесі діятимуть ті самі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, що й раніше. Однак тарифи для бізнесу суттєво відрізняються від тарифів для населення через іншу структуру витрат та принципи розрахунку.

Для населення:

водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу:

водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для інших споживачів, окрім населення:

водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ);

водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи формує Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас у частині громад рішення можуть ухвалювати місцеві ради.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси у грудні. Також ми писали, скільки одесити платитимуть за газ у наступному місяці.