Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість води в Одесі — як зміниться тариф у грудні

Вартість води в Одесі — як зміниться тариф у грудні

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 18:35
Оновлено: 18:53
Ціни на воду в Одесі у грудні 2025 року
Вода тече з крана. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні 2025 року в Одесі зберігаються чинні тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Мешканці міста оплачуватимуть послуги за незмінними розцінками, так само без підвищення залишаються й тарифи для бізнесу. Вартість для різних категорій споживачів і далі суттєво відрізняється.

Журналісти Новини.LIVE з’ясували, які ціни будуть чинними у грудні.

Реклама
Читайте також:

Вартість води

У грудні 2025 року в Одесі діятимуть ті самі тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, що й раніше. Однак тарифи для бізнесу суттєво відрізняються від тарифів для населення через іншу структуру витрат та принципи розрахунку.

Для населення:

  • водопостачання — 14,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • водовідведення — 14,37 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для бізнесу:

  • водопостачання — 10,93 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • водовідведення — 7,74 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Для інших споживачів, окрім населення:

  • водопостачання — 25,80 грн за 1 м³ (без ПДВ);
  • водовідведення — 20,40 грн за 1 м³ (без ПДВ).

Тарифи формує Національна комісія, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП). Водночас у частині громад рішення можуть ухвалювати місцеві ради.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси у грудні. Також ми писали, скільки одесити платитимуть за газ у наступному місяці.

комунальні послуги Одеса Одеська область водопостачання вода Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації