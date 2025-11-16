Тарифи на газ в Одесі у грудні — яких чекати змін

Газовий лічильник. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні одесити платитимуть за газ за старими тарифами — держава продовжує дію мораторію, який стримує зростання цін. Та експерти попереджають: якщо обмеження скасують, платіжки можуть "стрибнути" вгору вже цієї зими.

Новини.LIVE розповідають, скільки одесити платитимуть за блакитне паливо у грудні.

Скільки платитимуть одесити

Побутові споживачі в Одесі й далі сплачуватимуть 7,96 грн за кубометр газу. Доставка, яку забезпечує компанія "Одесагаз", коштує 1,308 грн за кубометр. Такі тарифи залишаються чинними завдяки державному мораторію, який тимчасово забороняє підвищення цін на енергоносії.

Проте експерти нагадують, що мораторій не вічний. Якщо його скасують, вартість газу може зрости вже цієї зими. Особливо це вдарить по сімейних бюджетах під час опалювального сезону, коли споживання зростає в рази.

Ціни на газ для бізнесу

Транспортування газу для бізнесу становить 501,97 грн за тисячу кубометрів. Загалом, доставка для бізнесу зросла на 305% порівняно з минулим роком. Це може позначитися на вартості товарів і послуг, адже компанії закладають витрати на енергоресурси у свою ціну.

Нагадаємо, ми повідомляли, скільки одесити платитимуть за паркування у місті у грудні. Також писали, що у багатьох оселях одеситів тепла досі немає, тож люди шукають найпростіші способи зігрітися.