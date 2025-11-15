Початок опалювального сезону в Одесі - з чим стикаються одесити

Одесити гуляють вулицею. Фото: Новини.LIVE

У понеділок в Одесі офіційно розпочався опалювальний сезон. Чиновники відрапортували — все готове, обладнання перевірено, прориви на теплотрасах усунуті, тож проблем бути не повинно. Першими тепло традиційно отримають лікарні, школи та дитячі садки, а потім уже житлові будинки.

Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи ввімкнули їм опалення та як вони рятуються від холоду.

Одесити без тепла

У багатьох оселях тепла досі немає, тож люди шукають найпростіші способи зігрітися. Електрообігрівачі не рятують — світло зникає на години. Одесити вигадують власні методи, які принаймні дають трохи тепла.

"Холодно. Ну, нічого — гріємося, коли є світло, каміном. Коли немає, наливаємо в пляшки теплу воду. Гріємо постіль, та й самі гріємося. А що робити? Виживаємо", — каже Тетяна.

Тетяна про відсутність опалення в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Ті ж, у кого немає каміна, використовують духовки та печі. Ось тільки вони теж електричні, а світло нині — розкіш. Дають його нечасто, і коли воно є, то треба і поїсти приготувати, і випрати, і прибрати за можливості.

"Ще не ввімкнули. Гріємося газом або духовою піччю. Але вона електрична, працює тільки коли є світло. А так — нічого страшного, аби без сусідів жили", — наголошує Ольга.

Ольга про методи обігріти квартиру. Фото: Новини.LIVE

Деякі одесити вже навіть не намагаються зігрітися вдома — надто холодно і надто темно. У таких умовах теплі заклади стають тимчасовим прихистком, де можна перечекати холодні години без світла.

"Ні, опалення ще не увімкнули. Гріємося, надягаємо теплі речі, які є. Виходимо у кафе. Оскільки опалення немає, але й світла також. Так що нічого хорошого тут немає, і це ще зима не настала, адже ще осінь. Погода балує, слава Богу", — каже Михайло

Михайло про різні способи зігрітися. Фото: Новини.LIVE

Автономне опалення

Трохи простіше тим, хто встановив у себе автономне опалення на газі. Це дозволяє бути незалежним від загальної системи та вмикати опалення тоді, коли зручно, не чекаючи розпоряджень. Проте таких у місті не так багато.

"У нас індивідуальне — свій котел. У нас тепло, ми трохи підтопили вночі. А вдень сонечко світить, так що дуже гарно все. Ми не жаліємося", — розповідає Антоніна.

Антоніна розповідає про зручність індивідуального опалення. Фото: Новини.LIVE

Схожа ситуація і в одеситки Ольги. Вона також має автономне опалення, але зазначає: навіть у межах одного будинку умови можуть істотно різнитися — хтось уже обігріває квартиру самостійно, а хтось усе ще чекає — швидше за все, економлять.

"У нас АГВ, тому ми не залежимо від міського опалення. Навіть увімкнули вдома, бо дітям трохи холодно. А от сусіди ще чекають, мабуть", — ділиться Ольга.

Ольга про опалювальний сезон в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Навіть ті, хто має індивідуальне опалення, залишаються залежними від електрики — адже сучасні котли просто не запускаються без живлення. Тож доводиться використовувати зарядні станції та генератори, щоб не залишитися в холоді.

"Я живу у приватному будинку, тому опалення у мене індивідуальне, доводиться самому вмикати. Але з перебоями подання електроенергії доводиться користуватися зарядною станцією, щоб працював котел. Тому так якось", — розповідає одесит Дмитро.

Дмитро про проблеми з опаленням без світла. Фото: Новини.LIVE

Попри різні умови й можливості, одесити продовжують шукати способи зберегти тепло — у квартирах, будинках чи тимчасових укриттях від холоду. Зима ще навіть не почалася, але місто вже живе у режимі адаптації. Ну, а за прогнозами чиновників, батареї у квартирах одеситів мають стати теплими вже до кінця наступного тижня.

