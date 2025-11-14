Відео
Головна Одеса Вартість тепла з грудня — скільки платитимуть одесити

Вартість тепла з грудня — скільки платитимуть одесити

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 19:08
Оновлено: 19:08
Тарифи на тепло в Одесі у грудні
Жінка перевіряє тепло в батареях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У грудні тарифи на тепло для одеситів залишаються незмінними. Водночас міське теплопостачальне підприємство вже підготувало оновлені розрахунки, які можуть запровадити ближче до справжніх холодів. Тариф можуть підняти, щоб покрити фактичні витрати комунального підприємства. 

Журналісти Новини.LIVE дізналися, скільки коштуватиме опалення для мешканців Одеси у грудні.

Читайте також:

Вартість опалення для одеситів

Нині тарифи на тепло для жителів міста залишаються такими ж, які були торік. У КП "ТМО" пояснюють, що через зростання витрат на виробництво тепла можливе підвищення вартості. Мешканців просять стежити за офіційними оновленнями.

Зараз в Одесі діють такі тарифи:

  • для населення — 1 813 грн за Гкал,
  • для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал,
  • для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал,
  • для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.

Тарифи можуть змінитися

Підприємство вже провело перерахунок витрат і подало пропозицію щодо нових тарифів. Поки що їх не затвердили, але у разі ухвалення вартість тепла становитиме:

  • для населення — 1 813,94 грн за Гкал,
  • для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал,
  • для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал, 
  • для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал. 

Нагадаємо, ми повідомляли про те, через яку суму боргів можуть відібрати квартиру. Також ми писали про те, як зміниться вартість проїзду у громадському транспорті Одеси.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
