Тарифы на тепло в Одессе в декабре

Женщина проверяет тепло в батареях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре тарифы на тепло для одесситов остаются неизменными. В то же время городское теплоснабжающее предприятие уже подготовило обновленные расчеты, которые могут ввести ближе к настоящим холодам. Тариф могут поднять, чтобы покрыть фактические расходы коммунального предприятия.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько будет стоить отопление для жителей Одессы в декабре.

Реклама

Читайте также:

Стоимость отопления для одесситов

Сейчас тарифы на тепло для жителей города остаются такими же, какие были в прошлом году. В КП "ТМО" объясняют, что из-за роста затрат на производство тепла возможно повышение стоимости. Жителей просят следить за официальными обновлениями.

Сейчас в Одессе действуют следующие тарифы:

для населения — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,

для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Тарифы могут измениться

Предприятие уже провело перерасчет расходов и подало предложение по новым тарифам. Пока их не утвердили, но в случае принятия стоимость тепла составит:

для населения — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал,

для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

Напомним, мы сообщали о том, из-за какой суммы долгов могут отобрать квартиру. Также мы писали о том, как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Одессы.