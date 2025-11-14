Тарифы на тепло в Одессе в декабре

Стоимость тепла с декабря — сколько будут платить одесситы
В декабре тарифы на тепло для одесситов остаются неизменными. В то же время городское теплоснабжающее предприятие уже подготовило обновленные расчеты, которые могут ввести ближе к настоящим холодам. Тариф могут поднять, чтобы покрыть фактические расходы коммунального предприятия.
Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько будет стоить отопление для жителей Одессы в декабре.
Стоимость отопления для одесситов
Сейчас тарифы на тепло для жителей города остаются такими же, какие были в прошлом году. В КП "ТМО" объясняют, что из-за роста затрат на производство тепла возможно повышение стоимости. Жителей просят следить за официальными обновлениями.
Сейчас в Одессе действуют следующие тарифы:
- для населения — 1 813 грн за Гкал,
- для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,
- для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,
- для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.
Тарифы могут измениться
Предприятие уже провело перерасчет расходов и подало предложение по новым тарифам. Пока их не утвердили, но в случае принятия стоимость тепла составит:
- для населения — 1 813,94 грн за Гкал,
- для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал,
- для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал,
- для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.
