Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Стоимость тепла с декабря — сколько будут платить одесситы

Стоимость тепла с декабря — сколько будут платить одесситы

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 19:08
обновлено: 19:08
Тарифы на тепло в Одессе в декабре
Женщина проверяет тепло в батареях. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В декабре тарифы на тепло для одесситов остаются неизменными. В то же время городское теплоснабжающее предприятие уже подготовило обновленные расчеты, которые могут ввести ближе к настоящим холодам. Тариф могут поднять, чтобы покрыть фактические расходы коммунального предприятия.

Журналисты Новини.LIVE узнали, сколько будет стоить отопление для жителей Одессы в декабре.

Реклама
Читайте также:

Стоимость отопления для одесситов

Сейчас тарифы на тепло для жителей города остаются такими же, какие были в прошлом году. В КП "ТМО" объясняют, что из-за роста затрат на производство тепла возможно повышение стоимости. Жителей просят следить за официальными обновлениями.

Сейчас в Одессе действуют следующие тарифы:

  • для населения — 1 813 грн за Гкал,
  • для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,
  • для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,
  • для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Тарифы могут измениться

Предприятие уже провело перерасчет расходов и подало предложение по новым тарифам. Пока их не утвердили, но в случае принятия стоимость тепла составит:

  • для населения — 1 813,94 грн за Гкал,
  • для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал,
  • для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал,
  • для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

Напомним, мы сообщали о том, из-за какой суммы долгов могут отобрать квартиру. Также мы писали о том, как изменится стоимость проезда в общественном транспорте Одессы.

коммунальные услуги Одесса отопительный сезон Одесская область теплоснабжение Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации