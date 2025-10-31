Відео
Україна
Відео

Альтернативне опалення — Миколаївщина готується до обстрілів

Альтернативне опалення — Миколаївщина готується до обстрілів

Ua ru
Дата публікації: 31 жовтня 2025 17:10
Оновлено: 16:59
Миколаївщина переходить на альтернативне опалення
Миколаївська міська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Миколаївська область готується до "поганого сценарію" опалювального сезону через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру. Наразі 58% об’єктів області не залежать від газу, але ризики для енергосистеми залишаються високими. Область починає переходити на альтернативні джерела обігріву й експериментує з протидією ворожим ударам.

Про це в ефірі "Ми-Україна" розповів очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Альтернативне опалення

Віталій Кім зазначив, що в Миколаївщина готується до найсуворішого варіанту розвитку подій цієї зими. За його словами, частина важливих об’єктів уже відключена від газового постачання — це дає додаткову стійкість, але не усуває загроз.

"Росіяни третій рік б’ють по одним і тим самим об’єктам. Є різні методи протидії їхнім "КАБам" — збити чи подавити. Збивати дорого, це переважно відбувається в районі Херсонщини. Зараз експериментуємо і шукаємо ефективні рішення", — зазначив він.

Очільник ОВА назвав це не панікою, а плануванням. Влада готує варіанти альтернативного опалення і набирає досвіду в захисті інфраструктури. Наразі офіційно констатовано, що 58% об’єктів області "не залежать від газу" — тобто їхнє теплопостачання організовано без використання газового ресурсу.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Львові вже розпочали опалювальний сезон. Також ми писали про те, скільки одесити платитимуть за опалення у листопаді.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
