Главная Одесса Альтернативное отопление — Николаевщина готовится к обстрелам

Альтернативное отопление — Николаевщина готовится к обстрелам

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 17:10
обновлено: 16:59
Николаевщина переходит на альтернативное отопление
Николаевский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Николаевская область готовится к "плохому сценарию" отопительного сезона из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Сейчас 58% объектов области не зависят от газа, но риски для энергосистемы остаются высокими. Область начинает переходить на альтернативные источники обогрева и экспериментирует с противодействием вражеским ударам.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Читайте также:

Альтернативное отопление

Виталий Ким отметил, что в Николаевской области готовится к самому суровому варианту развития событий этой зимой. По его словам, часть важных объектов уже отключена от газового снабжения — это дает дополнительную устойчивость, но не устраняет угроз.

"Россияне третий год бьют по одним и тем же объектам. Есть разные методы противодействия их "КАБам" — сбить или подавить. Сбивать дорого, это преимущественно происходит в районе Херсонщины. Сейчас экспериментируем и ищем эффективные решения", — отметил он.

Глава ОГА назвал это не паникой, а планированием. Власть готовит варианты альтернативного отопления и набирает опыт в защите инфраструктуры. Сейчас официально констатировано, что 58% объектов области "не зависят от газа" — то есть их теплоснабжение организовано без использования газового ресурса.

Напомним, мы сообщали, что во Львове уже начали отопительный сезон. Также мы писали о том, сколько одесситы будут платить за отопление в ноябре.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
