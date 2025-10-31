Николаевщина переходит на альтернативное отопление

Николаевский городской совет. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Николаевская область готовится к "плохому сценарию" отопительного сезона из-за постоянных российских атак на энергетическую инфраструктуру. Сейчас 58% объектов области не зависят от газа, но риски для энергосистемы остаются высокими. Область начинает переходить на альтернативные источники обогрева и экспериментирует с противодействием вражеским ударам.

Об этом в эфире "Мы-Украина" рассказал глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Альтернативное отопление

Виталий Ким отметил, что в Николаевской области готовится к самому суровому варианту развития событий этой зимой. По его словам, часть важных объектов уже отключена от газового снабжения — это дает дополнительную устойчивость, но не устраняет угроз.

"Россияне третий год бьют по одним и тем же объектам. Есть разные методы противодействия их "КАБам" — сбить или подавить. Сбивать дорого, это преимущественно происходит в районе Херсонщины. Сейчас экспериментируем и ищем эффективные решения", — отметил он.

Глава ОГА назвал это не паникой, а планированием. Власть готовит варианты альтернативного отопления и набирает опыт в защите инфраструктуры. Сейчас официально констатировано, что 58% объектов области "не зависят от газа" — то есть их теплоснабжение организовано без использования газового ресурса.

