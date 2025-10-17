Тарифы на отопление в Одессе в ноябре 2025 - когда подадут тепло

Человек регулирует отопление. Фото иллюстративное: iStock

В ноябре цены на тепло для одесситов останутся без изменений. Однако в городском теплоснабжающем предприятии уже подготовили новые расчеты, которые могут применить ближе к зиме. Их планируют пересмотреть, чтобы покрыть реальные расходы коммунального предприятия.

Журналисты Новини.LIVE узнавали о том, сколько одесситы будут платить за отопление в сентябре.

Стоимость отопления для одесситов

Цены на отопление для жителей Одессы пока не меняются. Однако в КП "ТМО" отмечают, что в связи с ростом затрат на производство тепла стоимость тарифов может быть увеличена. Поэтому жителям рекомендуют внимательно следить за обновлениями. В настоящее время в городе действуют следующие тарифы на теплоснабжение:

для населения — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 538 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 960 грн за Гкал,

для других потребителей — 5 547 грн за Гкал.

Тарифы могут измениться

КП "ТМО" провело перерасчет расходов и представило предложения по новым тарифам. В настоящее время они еще не утверждены, однако в случае согласования стоимость отопления составит:

для населения — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетных учреждений — 4 767,12 грн за Гкал,

для других потребителей — 5 853,67 грн за Гкал,

для религиозных организаций — 4 950,10 грн за Гкал.

Когда подадут тепло

Во время городской комиссии сообщили, что запуск отопления будет зависеть от погоды. Если температура в ноябре будет похожей на прошлогоднюю, то имеющихся лимитов хватит примерно на половину месяца. Ориентировочно подачу тепла для населения планируют начать с 10 ноября.

