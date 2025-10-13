Когда в Одессе включат отопление в 2025 году

Женщина проверяет теплые ли батареи. Фото иллюстративное: Новbyи.LIVE

Кабмин обновил даты начала отопительного сезона в Украине. Тепло в домах украинцев, в частности в Одессе, планируют включить с 1 ноября 2025 года. Льготы и субсидии будут действовать только в этот период. Однако из-за дефицита газа даты могут измениться.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Старт отопительного сезона

Кабинет Министров Украины утвердил новые сроки отопительного сезона — с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Ранее отопительный период длился с 15 октября по 15 апреля, поэтому начало сезона отложили почти на две недели. Важно, что государственные льготы и субсидии на отопление будут действовать только в пределах официально определенного периода. Если ОСМД или дома с крышными котельными, которые напрямую сотрудничают с "Нафтогаз Трейдинг", подадут тепло раньше, жители не будут получать компенсаций за эти дни.

Заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова отметила, что в Одессе даты запуска тепла будут определять городские власти. По ее словам, 1 ноября — ориентировочная дата, и она может измениться из-за недостатка газа и сложной ситуации в энергосистеме.

"Постановление Кабмина приняли только 8 октября, а "Нафтогаз Трейдинг" еще не прислал обновленные договоры теплоснабжающим предприятиям. Поэтому пока мы ждем дальнейших решений правительства и поставщика ресурса",— пояснила чиновница.

Жителей Одессы призывают готовиться к возможному более позднему старту отопительного сезона. Кроме того, утеплять дома, чтобы сэкономить тепло и средства.

Напомним, мы сообщали о том, что одесситов призывают готовиться к тяжелейшей зиме за время полномасштабного вторжения. Также мы писали о том, что мэр Львова рассказал о готовности города к отопительному сезону.