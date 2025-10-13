Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Отопительный сезон в Одессе — стало известно, когда дадут тепло

Отопительный сезон в Одессе — стало известно, когда дадут тепло

Ua ru
Дата публикации 13 октября 2025 15:37
Когда в Одессе включат отопление в 2025 году
Женщина проверяет теплые ли батареи. Фото иллюстративное: Новbyи.LIVE

Кабмин обновил даты начала отопительного сезона в Украине. Тепло в домах украинцев, в частности в Одессе, планируют включить с 1 ноября 2025 года. Льготы и субсидии будут действовать только в этот период. Однако из-за дефицита газа даты могут измениться.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама
Читайте также:

Старт отопительного сезона

Кабинет Министров Украины утвердил новые сроки отопительного сезона — с 1 ноября 2025 года до 31 марта 2026 года. Ранее отопительный период длился с 15 октября по 15 апреля, поэтому начало сезона отложили почти на две недели. Важно, что государственные льготы и субсидии на отопление будут действовать только в пределах официально определенного периода. Если ОСМД или дома с крышными котельными, которые напрямую сотрудничают с "Нафтогаз Трейдинг", подадут тепло раньше, жители не будут получать компенсаций за эти дни.

Реклама

Заместитель Одесского городского головы Анна Позднякова отметила, что в Одессе даты запуска тепла будут определять городские власти. По ее словам, 1 ноября — ориентировочная дата, и она может измениться из-за недостатка газа и сложной ситуации в энергосистеме.

"Постановление Кабмина приняли только 8 октября, а "Нафтогаз Трейдинг" еще не прислал обновленные договоры теплоснабжающим предприятиям. Поэтому пока мы ждем дальнейших решений правительства и поставщика ресурса",— пояснила чиновница.

Реклама

Жителей Одессы призывают готовиться к возможному более позднему старту отопительного сезона. Кроме того, утеплять дома, чтобы сэкономить тепло и средства.

Напомним, мы сообщали о том, что одесситов призывают готовиться к тяжелейшей зиме за время полномасштабного вторжения. Также мы писали о том, что мэр Львова рассказал о готовности города к отопительному сезону.

Одесса отопительный сезон теплосеть Одесская область Новости Одессы отопление
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации