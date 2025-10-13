Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Опалювальний сезон в Одесі — стало відомо, коли дадуть тепло

Опалювальний сезон в Одесі — стало відомо, коли дадуть тепло

Ua ru
Дата публікації: 13 жовтня 2025 15:37
Коли в Одесі ввімкнуть опалення 2025 року
Жінка перевіряє, чи теплі батареї. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабмін оновив дати початку опалювального сезону в Україні. Тепло в оселях українців, зокрема в Одесі, планують увімкнути з 1 листопада 2025 року. Пільги та субсидії діятимуть лише в цей період. Проте через дефіцит газу дати можуть змінитися.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама
Читайте також:

Старт опалювального сезону

Кабінет Міністрів України затвердив нові строки опалювального сезону — з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Раніше опалювальний період тривав з 15 жовтня по 15 квітня, тож початок сезону відклали майже на два тижні. Важливо, що державні пільги й субсидії на опалення діятимуть лише в межах офіційно визначеного періоду. Якщо ОСББ або будинки з даховими котельнями, які напряму співпрацюють із "Нафтогаз Трейдинг", подадуть тепло раніше, мешканці не отримуватимуть компенсацій за ці дні.

Заступниця Одеського міського голови Ганна Позднякова зазначила, що в Одесі дати запуску тепла визначатиме міська влада. За її словами, 1 листопада — орієнтовна дата, і вона може змінитися через нестачу газу та складну ситуацію в енергосистемі.

"Постанову Кабміну ухвалили лише 8 жовтня, а "Нафтогаз Трейдинг" ще не надіслав оновлені договори теплопостачальним підприємствам. Тож поки ми чекаємо подальших рішень уряду та постачальника ресурсу", — пояснила посадовиця.

Жителів Одеси закликають готуватися до можливого пізнішого старту опалювального сезону. Крім того, утеплювати домівки, щоб заощадити тепло та кошти.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що одеситів закликають готуватися до найважчої зими за час повномасштабного вторгнення. Також ми писали про те, що мер Львова розповів про готовність міста до опалювального сезону.

Одеса опалювальний сезон тепломережа Одеська область Новини Одеси опалення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації