Коли в Одесі ввімкнуть опалення 2025 року

Жінка перевіряє, чи теплі батареї. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Кабмін оновив дати початку опалювального сезону в Україні. Тепло в оселях українців, зокрема в Одесі, планують увімкнути з 1 листопада 2025 року. Пільги та субсидії діятимуть лише в цей період. Проте через дефіцит газу дати можуть змінитися.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Реклама

Читайте також:

Старт опалювального сезону

Кабінет Міністрів України затвердив нові строки опалювального сезону — з 1 листопада 2025 року до 31 березня 2026 року. Раніше опалювальний період тривав з 15 жовтня по 15 квітня, тож початок сезону відклали майже на два тижні. Важливо, що державні пільги й субсидії на опалення діятимуть лише в межах офіційно визначеного періоду. Якщо ОСББ або будинки з даховими котельнями, які напряму співпрацюють із "Нафтогаз Трейдинг", подадуть тепло раніше, мешканці не отримуватимуть компенсацій за ці дні.

Заступниця Одеського міського голови Ганна Позднякова зазначила, що в Одесі дати запуску тепла визначатиме міська влада. За її словами, 1 листопада — орієнтовна дата, і вона може змінитися через нестачу газу та складну ситуацію в енергосистемі.

"Постанову Кабміну ухвалили лише 8 жовтня, а "Нафтогаз Трейдинг" ще не надіслав оновлені договори теплопостачальним підприємствам. Тож поки ми чекаємо подальших рішень уряду та постачальника ресурсу", — пояснила посадовиця.

Жителів Одеси закликають готуватися до можливого пізнішого старту опалювального сезону. Крім того, утеплювати домівки, щоб заощадити тепло та кошти.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що одеситів закликають готуватися до найважчої зими за час повномасштабного вторгнення. Також ми писали про те, що мер Львова розповів про готовність міста до опалювального сезону.