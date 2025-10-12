В Одесі у Київському районі можливі відключення світла протягом тижня

Енергетик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі енергетики розпочинають планові роботи з підготовки до опалювального сезону. Увесь наступний тиждень ремонтні бригади працюватимуть у Київському районі, щоб зміцнити енергосистему перед зимовими навантаженнями.

Про це у неділю, 12 жовтня, повідомили на сайті ДТЕК.

Підготовка до холодів

Там зазначили, що енергетики продовжують готувати електромережі до зими, аби уникнути аварійних ситуацій у період пікових навантажень. Як повідомили в компанії, ремонтні роботи триватимуть з 13 по 17 жовтня у Київському районі Одеси.

Фахівці перевірять та оновлять обладнання, щоб мережі могли витримати підвищене навантаження в опалювальний сезон.

"Ці роботи допоможуть підвищити стійкість мережі під час зими та забезпечити стабільне електропостачання в оселях наших клієнтів — за умови, що не буде нових ворожих атак на енергетичну інфраструктуру регіону", — пояснили в компанії.

Можливі короткі відключення

Під час виконання робіт світло в деяких будинках Київського району може зникати на короткий час. Енергетики запевняють, що намагаються мінімізувати незручності для мешканців.

Актуальну інформацію щодо своєї адреси можна перевірити у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Нагадаємо, вночі російські дрони атакували на Одещині об’єкти енергетичної, газової та житлової інфраструктури. Також ми писали, що одеситів закликають готуватися до важкої зими.