Україна
Головна Одеса Підготовка до зими — в Одесі можливі перебої зі світлом

Підготовка до зими — в Одесі можливі перебої зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 12 жовтня 2025 17:17
В Одесі у Київському районі можливі відключення світла протягом тижня
Енергетик перевіряє обладнання. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі енергетики розпочинають планові роботи з підготовки до опалювального сезону. Увесь наступний тиждень ремонтні бригади працюватимуть у Київському районі, щоб зміцнити енергосистему перед зимовими навантаженнями.

Про це у неділю, 12 жовтня, повідомили на сайті ДТЕК.

Читайте також:

Підготовка до холодів

Там зазначили, що енергетики продовжують готувати електромережі до зими, аби уникнути аварійних ситуацій у період пікових навантажень. Як повідомили в компанії, ремонтні роботи триватимуть з 13 по 17 жовтня у Київському районі Одеси.

Фахівці перевірять та оновлять обладнання, щоб мережі могли витримати підвищене навантаження в опалювальний сезон.

"Ці роботи допоможуть підвищити стійкість мережі під час зими та забезпечити стабільне електропостачання в оселях наших клієнтів — за умови, що не буде нових ворожих атак на енергетичну інфраструктуру регіону", — пояснили в компанії.

Можливі короткі відключення

Під час виконання робіт світло в деяких будинках Київського району може зникати на короткий час. Енергетики запевняють, що намагаються мінімізувати незручності для мешканців.

Актуальну інформацію щодо своєї адреси можна перевірити у чат-ботах компанії у Viber та Telegram.

Нагадаємо, вночі російські дрони атакували на Одещині об’єкти енергетичної, газової та житлової інфраструктури. Також ми писали, що одеситів закликають готуватися до важкої зими.

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси ДТЕК світло
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
