Без світла, води й пошкоджений газ: фото наслідків атаки на Одещину

Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

У ніч проти 12 жовтня російські дрони знову атакували Одещину. Під удар потрапили об’єкти енергетичної, газової та житлової інфраструктури. У Білгороді-Дністровському люди залишилися без світла й води, одна жінка дістала поранення.

Головне управління ДСНС в Одеській області оприлюднило фото та відео з місця руйнувань.

Вночі Одещину атакували дрони РФ: які наслідки

Відомо, що росіяни дронами-камікадзе вдарили по Білгород-Дністровському та Подільському районах, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури.

У Білгороді-Дністровському після влучань безпілотників постраждали енергетичні мережі та цивільні будівлі. Частина міста залишилася без електро- та водопостачання. Комунальні служби та фахівці "ДТЕК" працюють над відновленням систем життєзабезпечення, орієнтовно воду мають повернути близько 12:30.

Пожежі спалахнули на території бази відпочинку та в господарській споруді приватного будинку. Вогонь пошкодив також адміністративну будівлю райдержадміністрації.

Водночас у Подільському районі дрони пошкодили об’єкт газотранспортної інфраструктури, що могло спричинити значно більші наслідки.

Для ліквідації пожеж та наслідків атаки було залучено 24 одиниці техніки та 96 рятувальників. Вогнеборці працювали всю ніч, щоб не допустити поширення вогню.

Скільки дронів збили на Одещині вночі

За інформацією повітряного командування "Південь", вночі сили ППО збили та подавили 14 ударних безпілотників типу Shahed і "Гербера", а також кілька дронів інших типів.

Крім того, протягом минулої доби, 11 жовтня, було знищено ще два ворожі ударні БпЛА. Завдяки роботі української ППО вдалося запобігти ще більшим втратам серед цивільного населення та інфраструктури.

Нагадаємо, через атаку росіян на Одеську область постраждала 34-річна жінка. Також ми повідомляли, що російські окупанти вранці атакували енергетику Донецької області.