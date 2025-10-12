Відео
Україна
Дата публікації: 12 жовтня 2025 11:00
Без світла, води й пошкоджений газ: фото наслідків атаки на Одещину
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

У ніч проти 12 жовтня російські дрони знову атакували Одещину. Під удар потрапили об’єкти енергетичної, газової та житлової інфраструктури. У Білгороді-Дністровському люди залишилися без світла й води, одна жінка дістала поранення.

Головне управління ДСНС в Одеській області оприлюднило фото та відео з місця руйнувань.

Відомо, що росіяни дронами-камікадзе вдарили по Білгород-Дністровському та Подільському районах, пошкодивши об’єкти критичної інфраструктури.

Рятувальники гасять пожежу
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Зруйнована будівля внаслілок влучання
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

У Білгороді-Дністровському після влучань безпілотників постраждали енергетичні мережі та цивільні будівлі. Частина міста залишилася без електро- та водопостачання. Комунальні служби та фахівці "ДТЕК" працюють над відновленням систем життєзабезпечення, орієнтовно воду мають повернути близько 12:30.

Пожежа після влучання дрона
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Рятквальник заливає вогонь водою
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

Пожежі спалахнули на території бази відпочинку та в господарській споруді приватного будинку. Вогонь пошкодив також адміністративну будівлю райдержадміністрації.

Горить приміщення через атаку росіян
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС
Пошкоджений будинок та двір
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

Водночас у Подільському районі дрони пошкодили об’єкт газотранспортної інфраструктури, що могло спричинити значно більші наслідки.

Для ліквідації пожеж та наслідків атаки було залучено 24 одиниці техніки та 96 рятувальників. Вогнеборці працювали всю ніч, щоб не допустити поширення вогню.

Рятувальник на місці влучання
Наслідки обстрілу Одещини у ніч проти 12 жовтня 2025 року. Фото: ДСНС

Скільки дронів збили на Одещині вночі

За інформацією повітряного командування "Південь", вночі сили ППО збили та подавили 14 ударних безпілотників типу Shahed і "Гербера", а також кілька дронів інших типів.

Крім того, протягом минулої доби, 11 жовтня, було знищено ще два ворожі ударні БпЛА. Завдяки роботі української ППО вдалося запобігти ще більшим втратам серед цивільного населення та інфраструктури.

Газ і світло — в ДСНС показали відео наслідків атаки на Одещину - фото 7
Повідомлення повітряного командування "Південь". Фото: Facebook  

Нагадаємо, через атаку росіян на Одеську область постраждала 34-річна жінка. Також ми повідомляли, що російські окупанти вранці атакували енергетику Донецької області

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси критична інфраструктура атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
