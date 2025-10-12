Атака дронами на Одещину: поранено жінку, зруйновано газовий об'єкт

Наслідки обстрілу Одещини у ніч на 12 жовтня 2025. Фото: Одеська обласна прокуратура

Через атаку росіян на Одеську область постраждала 34-річна жінка, яку госпіталізували до лікарні. Крім того, у ніч на 12 жовтня окупанти пошкодили газовий об’єкт в регіоні.

Про це у неділю, 12 жовтня, повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Наслідки обстрілу Одещини у ніч на 12 жовтня 2025. Фото: Одеська обласна прокуратура

Атака на Одеську область

За їхніми даними, у ніч проти 12 жовтня ворог атакував одразу два райони області — Білгород-Дністровський і Подільський.

У Білгород-Дністровському районі безпілотники влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури. Крім того, зруйновано будівлю столової на базі відпочинку, яка загорілася після вибуху. Пошкоджено також двоповерхову адміністративну будівлю, приміщення колишнього готелю та кілька приватних будинків поруч.

"Від нічної атаки постраждала одна цивільна особа. Травмовано 34-річну жінку, яку з приватного домоволодіння госпіталізували до лікарні", — повідомили в прокуратурі Одещини.

Наслідки обстрілу Одещини у ніч на 12 жовтня 2025. Фото: Олег Кіпер

Під удар потрапив і Подільський район. За інформацією очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, там дрони пошкодили об’єкт газотранспортної інфраструктури. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Наслідки обстрілу Одещини у ніч на 12 жовтня 2025. Фото: Олег Кіпер

Нагадаємо, російські окупанти вранці атакували енергетику Донецької області. Також у ніч проти 12 жовтня російські війська обстріляли декілька районів Дніпропетровської області.