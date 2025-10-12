Атака дронами в Одесской области: ранена женщина, разрушен газовый объект

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: Одесская областная прокуратура

Из-за атаки россиян на Одесскую область пострадала 34-летняя женщина, которую госпитализировали в больницу. Кроме того, в ночь на 12 октября оккупанты повредили газовый объект в регионе.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Атака на Одесскую область

По их данным, в ночь на 12 октября враг атаковал сразу два района области — Белгород-Днестровский и Подольский.

В Белгород-Днестровском районе беспилотники попали по объекту энергетической инфраструктуры. Кроме того, разрушено здание столовой на базе отдыха, которое загорелось после взрыва. Повреждено также двухэтажное административное здание, помещение бывшей гостиницы и несколько частных домов рядом.

"От ночной атаки пострадал один гражданский человек. Травмирована 34-летняя женщина, которую из частного домовладения госпитализировали в больницу", — сообщили в прокуратуре Одесской области.

Под удар попал и Подольский район. По информации главы Одесской ОГА Олега Кипера, там дроны повредили объект газотранспортной инфраструктуры. К счастью, обошлось без пострадавших.

Напомним, российские оккупанты утром атаковали энергетику Донецкой области. Также в ночь на 12 октября российские войска обстреляли несколько районов Днепропетровской области.