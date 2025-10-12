Без света, воды и поврежденный газ: фото последствий атаки в Одесской области

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 12 октября российские дроны снова атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты энергетической, газовой и жилой инфраструктуры. В Белгороде-Днестровском люди остались без света и воды, одна женщина получила ранения.

Главное управление ГСЧС в Одесской области обнародовало фото и видео с места разрушений.

Известно, что россияне дронами-камикадзе ударили по Белгород-Днестровскому и Подольскому районам, повредив объекты критической инфраструктуры.

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В Белгороде-Днестровском после попаданий беспилотников пострадали энергетические сети и гражданские здания. Часть города осталась без электро- и водоснабжения. Коммунальные службы и специалисты "ДТЭК" работают над восстановлением систем жизнеобеспечения, ориентировочно воду должны вернуть около 12:30.

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Пожары вспыхнули на территории базы отдыха и в хозяйственной постройке частного дома. Огонь повредил также административное здание райгосадминистрации.

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В то же время в Подольском районе дроны повредили объект газотранспортной инфраструктуры, что могло повлечь значительно большие последствия.

Для ликвидации пожаров и последствий атаки было привлечено 24 единицы техники и 96 спасателей. Пожарные работали всю ночь, чтобы не допустить распространения огня.

Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Сколько дронов сбили в Одесской области ночью

По информации воздушного командования "Юг", ночью силы ПВО сбили и подавили 14 ударных беспилотников типа Shahed и Гербера, а также несколько дронов других типов.

Кроме того, за прошедшие сутки, 11 октября, было уничтожено еще два вражеских ударных БпЛА. Благодаря работе украинской ПВО удалось предотвратить еще большие потери среди гражданского населения и инфраструктуры.

Сообщение воздушного командования "Юг". Фото: Facebook

Напомним, из-за атаки россиян на Одесскую область пострадала 34-летняя женщина. Также мы сообщали, что российские оккупанты утром атаковали энергетику Донецкой области.