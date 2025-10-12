Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Газ и свет — в ГСЧС показали видео последствий атаки на Одесчину

Газ и свет — в ГСЧС показали видео последствий атаки на Одесчину

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 11:00
Без света, воды и поврежденный газ: фото последствий атаки в Одесской области
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 12 октября российские дроны снова атаковали Одесскую область. Под удар попали объекты энергетической, газовой и жилой инфраструктуры. В Белгороде-Днестровском люди остались без света и воды, одна женщина получила ранения.

Главное управление ГСЧС в Одесской области обнародовало фото и видео с места разрушений.

Реклама
Читайте также:

Ночью Одесскую область атаковали дроны РФ: какие последствия

Известно, что россияне дронами-камикадзе ударили по Белгород-Днестровскому и Подольскому районам, повредив объекты критической инфраструктуры.

Рятувальники гасять пожежу
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС
Зруйнована будівля внаслілок влучання
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В Белгороде-Днестровском после попаданий беспилотников пострадали энергетические сети и гражданские здания. Часть города осталась без электро- и водоснабжения. Коммунальные службы и специалисты "ДТЭК" работают над восстановлением систем жизнеобеспечения, ориентировочно воду должны вернуть около 12:30.

Пожежа після влучання дрона
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС
Рятквальник заливає вогонь водою
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Пожары вспыхнули на территории базы отдыха и в хозяйственной постройке частного дома. Огонь повредил также административное здание райгосадминистрации.

Горить приміщення через атаку росіян
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС
Пошкоджений будинок та двір
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В то же время в Подольском районе дроны повредили объект газотранспортной инфраструктуры, что могло повлечь значительно большие последствия.

Для ликвидации пожаров и последствий атаки было привлечено 24 единицы техники и 96 спасателей. Пожарные работали всю ночь, чтобы не допустить распространения огня.

Рятувальник на місці влучання
Последствия обстрела Одесской области в ночь на 12 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

Сколько дронов сбили в Одесской области ночью

По информации воздушного командования "Юг", ночью силы ПВО сбили и подавили 14 ударных беспилотников типа Shahed и Гербера, а также несколько дронов других типов.

Кроме того, за прошедшие сутки, 11 октября, было уничтожено еще два вражеских ударных БпЛА. Благодаря работе украинской ПВО удалось предотвратить еще большие потери среди гражданского населения и инфраструктуры.

Газ і світло — в ДСНС показали відео наслідків атаки на Одещину - фото 7
Сообщение воздушного командования "Юг". Фото: Facebook

Напомним, из-за атаки россиян на Одесскую область пострадала 34-летняя женщина. Также мы сообщали, что российские оккупанты утром атаковали энергетику Донецкой области.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы критическая инфраструктура атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации