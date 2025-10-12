В Одессе в Киевском районе возможны отключения света в течение недели

Энергетик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе энергетики начинают плановые работы по подготовке к отопительному сезону. Всю следующую неделю ремонтные бригады будут работать в Киевском районе, чтобы укрепить энергосистему перед зимними нагрузками.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили на сайте ДТЭК.

Подготовка к холодам

Там отметили, что энергетики продолжают готовить электросети к зиме, чтобы избежать аварийных ситуаций в период пиковых нагрузок. Как сообщили в компании, ремонтные работы продлятся с 13 по 17 октября в Киевском районе Одессы.

Специалисты проверят и обновят оборудование, чтобы сети могли выдержать повышенную нагрузку в отопительный сезон.

"Эти работы помогут повысить устойчивость сети во время зимы и обеспечить стабильное электроснабжение в домах наших клиентов - при условии, что не будет новых вражеских атак на энергетическую инфраструктуру региона", — пояснили в компании.

Возможны короткие отключения

Во время выполнения работ свет в некоторых домах Киевского района может исчезать на короткое время. Энергетики уверяют, что стараются минимизировать неудобства для жителей.

Актуальную информацию о своем адресе можно проверить в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Напомним, ночью российские дроны атаковали в Одесской области объекты энергетической, газовой и жилой инфраструктуры. Также мы писали, что одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме.