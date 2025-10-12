Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Подготовка к зиме — в Одессе возможны перебои со светом

Подготовка к зиме — в Одессе возможны перебои со светом

Ua ru
Дата публикации 12 октября 2025 17:17
В Одессе в Киевском районе возможны отключения света в течение недели
Энергетик проверяет оборудование. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе энергетики начинают плановые работы по подготовке к отопительному сезону. Всю следующую неделю ремонтные бригады будут работать в Киевском районе, чтобы укрепить энергосистему перед зимними нагрузками.

Об этом в воскресенье, 12 октября, сообщили на сайте ДТЭК.

Реклама
Читайте также:

Подготовка к холодам

Там отметили, что энергетики продолжают готовить электросети к зиме, чтобы избежать аварийных ситуаций в период пиковых нагрузок. Как сообщили в компании, ремонтные работы продлятся с 13 по 17 октября в Киевском районе Одессы.

Специалисты проверят и обновят оборудование, чтобы сети могли выдержать повышенную нагрузку в отопительный сезон.

"Эти работы помогут повысить устойчивость сети во время зимы и обеспечить стабильное электроснабжение в домах наших клиентов - при условии, что не будет новых вражеских атак на энергетическую инфраструктуру региона", — пояснили в компании.

Возможны короткие отключения

Во время выполнения работ свет в некоторых домах Киевского района может исчезать на короткое время. Энергетики уверяют, что стараются минимизировать неудобства для жителей.

Актуальную информацию о своем адресе можно проверить в чат-ботах компании в Viber и Telegram.

Напомним, ночью российские дроны атаковали в Одесской области объекты энергетической, газовой и жилой инфраструктуры. Также мы писали, что одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы ДТЭК свет
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации