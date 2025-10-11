Видео
Главная Одесса Графики света в Одессе завтра — где узнать информацию и адрес

Графики света в Одессе завтра — где узнать информацию и адрес

Дата публикации 11 октября 2025 20:20
Графики отключения света в Одессе на 12 октября: как узнать адрес
Дом в Одессе со светом. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Специалисты продолжают ремонтировать энергообъекты, которые пострадали от российских обстрелов. Однако завтра, 12 октября, в Одессе и области плановых отключений света не прогнозируют.

Об этом свидетельствует отсутствие официальных сообщений от Укрэнерго и ДТЭК.

Читайте также:

Где узнать графики

В ДТЭК напоминают, что если ситуация изменится, об отключении сообщат заранее. Проверить, к какой группе относится ваш дом, можно на сайте оператора системы распределения. Там будут доступны графики, если ограничения все же введут.

Как узнать время возобновления подачи электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме. Также мы писали, что из-за перебоев с электроснабжением в Одессе временно изменено количество рабочих трамваев и троллейбусов .

Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
