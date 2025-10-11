В Одессе изменилось движение электротранспорта из-за отключения света

В Одессе частично не работает электротранспорт. Фото: Новини.LIVE

Из-за перебоев с электроснабжением в Одессе временно изменено количество рабочих трамваев и троллейбусов. Некоторые маршруты курсируют не по привычным схемам, а другие вообще остановились.

Об этом в субботу, 11 октября, сообщили в Одесском городском совете.

Сообщение Одесского горсовета. Фото: скриншот из Telegram

Какие трамваи и троллейбусы курсируют в Одессе

По данным горсовета, сейчас курсируют только три трамвая и три троллейбуса:

трамвайные маршруты №13 и №27 — по привычному маршруту;

трамвай №7 — только от 11-й станции Люстдорфской дороги до Железнодорожного вокзала;

троллейбус №12 — между улицей Архитекторской и площадью Независимости;

троллейбусы №7 и №10 — в направлении Железнодорожного вокзала едут по улице Сегедской.

Ситуация со светом в Одесской области 11 октября

По информации ДТЭК, в результате ночной атаки российских дронов по Одесской области без электроснабжения остались дома 317 тысяч семей. На утро энергетики смогли перезаживить объекты критической инфраструктуры и 240 тысяч клиентов.

Впрочем, без света все еще остаются 77 тысяч семей. Специалисты должны осмотреть оборудование и оценить масштабы повреждений, чтобы приступить к аварийно-восстановительным работам. Это станет возможным после разрешения военных и спасателей.

Напомним, год назад Одесса тоже пережила ночной обстрел, российская армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М". Также мы писали, что под Одессой проверяют Сухой лиман.