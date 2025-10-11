Відео
Головна Одеса В Одесі зупинився електротранспорт через відсутність світла

В Одесі зупинився електротранспорт через відсутність світла

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 11:50
В Одесі змінився рух електротранспорту через відключення світла
В Одесі частково не працює електротранспорт. Фото: Новини.LIVE

Через перебої з електропостачанням в Одесі тимчасово змінено кількість робочих трамваїв і тролейбусів. Деякі маршрути курсують не за звичними схемами, а інші взагалі зупинилися. 

Про це у суботу, 11 жовтня, повідомили в Одеській міській раді.

Читайте також:
В Одесі зупинився електротранспорт через відсутність світла - фото 1
Повідомлення Одеської міськради. Фото: скриншот з Telegram

Які трамваї та тролейбуси курсують в Одесі

За даними міськради, наразі курсують тільки три трамваї та три тролейбуси:

  • трамвайні маршрути №13 та №27 — за звичним маршрутом;
  • трамвай №7 — лише від 11-ї станції Люстдорфської дороги до Залізничного вокзалу;
  • тролейбус №12 — між вулицею Архітекторською та площею Незалежності;
  • тролейбуси №7 і №10 — у напрямку Залізничного вокзалу їдуть вулицею Сегедською.

Ситуація зі світлом на Одещині 11 жовтня

За інформацією ДТЕК, унаслідок нічної атаки російських дронів по Одещині без електропостачання залишилися оселі 317 тисяч родин. На ранок енергетики змогли перезаживити об’єкти критичної інфраструктури та 240 тисяч клієнтів.

Втім, без світла все ще залишаються 77 тисяч сімей. Фахівці мають оглянути обладнання та оцінити масштаби пошкоджень, щоб приступити до аварійно-відновлювальних робіт. Це стане можливим після дозволу військових і рятувальників.

Нагадаємо, рік тому Одеса теж пережила нічний обстріл, російська армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М". Також ми писали, що під Одесою перевіряють Сухий лиман

Одеса електроенергія Новини Одеси громадський транспорт трамвай тролейбуси
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
