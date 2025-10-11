Відео
Україна
Головна Одеса Рік тому Одеса пережила балістичну атаку — які наслідки

Рік тому Одеса пережила балістичну атаку — які наслідки

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 11:33
Рік після удару по Одесі: як місто оговталося від атаки
Підприємство, зруйноване внаслідок атаки РФ на Одесу у ніч на 11 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Рік тому, у ніч проти 11 жовтня, російська армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Одеському районі. Тоді загинули четверо людей і десятеро були поранені. Руйнувань зазнали житлові та виробничі будівлі — найбільше постраждало місцеве підприємство з вирощування грибів.

Сьогодні, у річницю удару по цивільній інфраструктурі, Новини.LIVE згадують, як Одеса пережила ніч на 11 жовтня 2024 року. 

Читайте також:

Обстріл Одеси 11 жовтня 2024 року

Атака сталася близько 22:35, коли по області оголосили повітряну тривогу. За даними слідства, ракета прилетіла з напрямку тимчасово окупованого Криму. Унаслідок влучання було зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники підприємства, а також пошкоджено кілька приватних будинків поруч.

Зруйноване підприємство унаслідок атаки РФ на Одесу
Наслідки атаки РФ на Одесу у ніч на 11 жовтня 2024. Фото: Новини.LIVE

Одразу після вибуху на місце прибули рятувальники, медики, поліцейські та волонтери. Через повторні сигнали тривоги командам доводилося кілька разів переходити в укриття. Підприємство, яке зазнало удару, працювало в Одеському районі понад десять років. Воно постачало шампіньйони на місцеві ринки та до магазинів по області. 

Пошкоджена будівля
Наслідки атаки РФ на Одесу у ніч на 11 жовтня 2024. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, вночі російські окупанти атакували Одесу та область ударними безпілотниками. Також ми писали, що одеситів закликають готуватися до важкої зими

Одеса Одеська область обстріли Новини Одеси атака балістична атака
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
