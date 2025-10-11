Рік після удару по Одесі: як місто оговталося від атаки

Підприємство, зруйноване внаслідок атаки РФ на Одесу у ніч на 11 жовтня 2024 року. Фото: Новини.LIVE

Рік тому, у ніч проти 11 жовтня, російська армія завдала удару балістичною ракетою "Іскандер-М" по Одеському районі. Тоді загинули четверо людей і десятеро були поранені. Руйнувань зазнали житлові та виробничі будівлі — найбільше постраждало місцеве підприємство з вирощування грибів.

Сьогодні, у річницю удару по цивільній інфраструктурі, Новини.LIVE згадують, як Одеса пережила ніч на 11 жовтня 2024 року.

Обстріл Одеси 11 жовтня 2024 року

Атака сталася близько 22:35, коли по області оголосили повітряну тривогу. За даними слідства, ракета прилетіла з напрямку тимчасово окупованого Криму. Унаслідок влучання було зруйновано двоповерхову будівлю, де проживали працівники підприємства, а також пошкоджено кілька приватних будинків поруч.

Наслідки атаки РФ на Одесу у ніч на 11 жовтня 2024. Фото: Новини.LIVE

Одразу після вибуху на місце прибули рятувальники, медики, поліцейські та волонтери. Через повторні сигнали тривоги командам доводилося кілька разів переходити в укриття. Підприємство, яке зазнало удару, працювало в Одеському районі понад десять років. Воно постачало шампіньйони на місцеві ринки та до магазинів по області.

Наслідки атаки РФ на Одесу у ніч на 11 жовтня 2024. Фото: Новини.LIVE

