Год после удара по Одессе: как город оправился от атаки

Предприятие, разрушенное в результате атаки РФ на Одессу в ночь на 11 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Год назад, в ночь на 11 октября, российская армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Одесскому району. Тогда погибли четыре человека и десять были ранены. Разрушениям подверглись жилые и производственные здания — больше всего пострадало местное предприятие по выращиванию грибов.

Сегодня, в годовщину удара по гражданской инфраструктуре, Новини.LIVE вспоминают, как Одесса пережила ночь на 11 октября 2024 года.

Обстрел Одессы 11 октября 2024 года

Атака произошла около 22:35, когда по области объявили воздушную тревогу. По данным следствия, ракета прилетела с направления временно оккупированного Крыма. В результате попадания было разрушено двухэтажное здание, где проживали работники предприятия, а также повреждено несколько частных домов рядом.

Последствия атаки РФ на Одессу в ночь на 11 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Сразу после взрыва на место прибыли спасатели, медики, полицейские и волонтеры. Из-за повторных сигналов тревоги командам приходилось несколько раз переходить в укрытие. Предприятие, которое подверглось удару, работало в Одесском районе более десяти лет. Оно поставляло шампиньоны на местные рынки и в магазины по области.

Последствия атаки РФ на Одессу в ночь на 11 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Одессу и область ударными беспилотниками.