Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Год назад Одесса пережила баллистическую атаку — последствия

Год назад Одесса пережила баллистическую атаку — последствия

Ua ru
Дата публикации 11 октября 2025 11:33
Год после удара по Одессе: как город оправился от атаки
Предприятие, разрушенное в результате атаки РФ на Одессу в ночь на 11 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Год назад, в ночь на 11 октября, российская армия нанесла удар баллистической ракетой "Искандер-М" по Одесскому району. Тогда погибли четыре человека и десять были ранены. Разрушениям подверглись жилые и производственные здания — больше всего пострадало местное предприятие по выращиванию грибов.

Сегодня, в годовщину удара по гражданской инфраструктуре, Новини.LIVE вспоминают, как Одесса пережила ночь на 11 октября 2024 года.

Реклама
Читайте также:

Обстрел Одессы 11 октября 2024 года

Атака произошла около 22:35, когда по области объявили воздушную тревогу. По данным следствия, ракета прилетела с направления временно оккупированного Крыма. В результате попадания было разрушено двухэтажное здание, где проживали работники предприятия, а также повреждено несколько частных домов рядом.

Зруйноване підприємство унаслідок атаки РФ на Одесу
Последствия атаки РФ на Одессу в ночь на 11 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Сразу после взрыва на место прибыли спасатели, медики, полицейские и волонтеры. Из-за повторных сигналов тревоги командам приходилось несколько раз переходить в укрытие. Предприятие, которое подверглось удару, работало в Одесском районе более десяти лет. Оно поставляло шампиньоны на местные рынки и в магазины по области.

Пошкоджена будівля
Последствия атаки РФ на Одессу в ночь на 11 октября 2024 года. Фото: Новини.LIVE

Напомним, ночью российские оккупанты атаковали Одессу и область ударными беспилотниками. Также мы писали, что одесситов призывают готовиться к тяжелой зиме.

Одесса Одесская область обстрелы Новости Одессы атака балистическая атака
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации