Атака дронами на Одессу 11 октября: какие последствия для энергетики

Последствия обстрела Одессы в ночь на 11 октября 2025 года. Фото: ГСЧС

В ночь на 11 октября враг атаковал Одессу и область ударными беспилотниками. Разрушениям подверглись энергетические объекты, жилые дома и гостиничный комплекс. Без света остаются десятки населенных пунктов. Спасатели, энергетики и прокуроры работают на месте.

Видео последствий обнародовали в Главном управлении ГСЧС в Одесской области.

Последствия ночной атаки на Одессу и область

Спасатели сообщили, что в результате обстрела повреждено энергетическое оборудование, два частных дома, здание гостинично-ресторанного комплекса и остекление одного из этажей 25-этажного жилого дома.

По данным Одесской областной прокуратуры, в результате ударов без света остаются 44 населенных пункта. От взрывов пострадала 47-летняя женщина, ее доставили в больницу.

Глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер подтвердил, что враг целился как по энергетической, так и по гражданской инфраструктуре.

"Сегодня ночью враг атаковал энергетическую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Есть повреждения энергетического оборудования. Энергетики прилагают максимум усилий для полного восстановления энергоснабжения. Критическая инфраструктура оперативно запитана от генераторов", — отметил Кипер.

Как сообщили в ГСЧС, спасатели оперативно выехали на места попаданий, где ликвидировали последствия пожаров, возникших из-за обломков дронов. Горели кровли жилых домов и пристройки. К тушению были привлечены 28 спасателей и 6 единиц техники. Огонь ликвидирован, погибших нет.

На местах прилетов работают прокуроры, полицейские и сотрудники СБУ. Правоохранители фиксируют последствия обстрела и собирают доказательства очередного преступления против мирного населения.

Напомним, российские оккупанты дронами атаковали автомобили "Черниговоблэнерго". Также мы писали, что в результате обстрелов погибла 66-летняя женщина из Гуляйполя и семилетний мальчик из Запорожья.