Головна Одеса Нічна атака на Одесу та область — тисячі абонентів без світла

Нічна атака на Одесу та область — тисячі абонентів без світла

Ua ru
Дата публікації: 11 жовтня 2025 09:36
Атака дронами на Одесу 11 жовтня: які наслідки для енергетики
Наслідки обстрілу Одеси у ніч на 11 жовтня 2025. Фото: ДСНС

У ніч на 11 жовтня ворог атакував Одесу та область ударними безпілотниками. Руйнувань зазнали енергетичні об’єкти, житлові будинки й готельний комплекс. Без світла залишаються десятки населених пунктів. Рятувальники, енергетики та прокурори працюють на місці.

Відео наслідків оприлюднили в Головному управлінні ДСНС в Одеській області.

Читайте також:

Наслідки нічної атаки на Одесу та область

Рятувальники повідомили, що внаслідок обстрілу пошкоджено енергетичне обладнання, два приватних будинки, будівлю готельно-ресторанного комплексу та скління одного з поверхів 25-поверхового житлового будинку.

За даними Одеської обласної прокуратури, унаслідок ударів без світла залишаються 44 населених пункти. Від вибухів постраждала 47-річна жінка, її доставили до лікарні.

Зруйнована будівля в Одесі
Наслідки обстрілу Одеси у ніч на 11 жовтня 2025. Фото: Одеська обласна прокуратура

Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер підтвердив, що ворог цілив як по енергетичній, так і по цивільній інфраструктурі.

"Сьогодні вночі ворог атакував енергетичну та цивільну інфраструктуру Одещини. Є пошкодження енергетичного обладнання. Енергетики докладають максимум зусиль для повного відновлення енергопостачання. Критичну інфраструктуру оперативно заживлено від генераторів", — зазначив Кіпер.

Як повідомили в ДСНС, рятувальники оперативно виїхали на місця влучань, де ліквідовували наслідки пожеж, що виникли через уламки дронів. Горіли покрівлі житлових будинків та прибудови. До гасіння було залучено 28 рятувальників і 6 одиниць техніки. Вогонь ліквідовано, загиблих немає.

Зруйнований будинок в Одесі
Наслідки обстрілу Одеси у ніч на 11 жовтня 2025. Фото: ДСНС

На місцях прильотів працюють прокурори, поліцейські та співробітники СБУ. Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу та збирають докази чергового злочину проти мирного населення.

Нагадаємо, російські окупанти дронами атакували автомобілі "Чернігівобленерго". Також ми писали, що внаслідок обстрілів загинула 66-річна жінка з Гуляйполя та семирічний хлопчик із Запоріжжя.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
