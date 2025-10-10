Одесса готовится к сложной зиме из-за атак на энергетику

Трубы теплоснабжения в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Война продолжается, и оккупанты продолжают бить по критической инфраструктуре Украины. Ударами по критической инфраструктуре уничтожена значительная часть газовых и электрических мощностей. Из-за этого возникают аварийные отключения электроэнергии во многих областях, в частности в Одесской области. Одесситам советуют готовиться к длительным перебоям с газом, электричеством и топливом.

Об этом сообщила заместитель одесского городского головы Анна Познякова.

Зимние трудности

Заместитель мэра на своей странице в соцсети написала, что последние удары по энергетической инфраструктуре существенно снизили мощности Украины. Был уничтожен Качановский газоперерабатывающий завод, а раньше — предприятия в Прилуках и Лубнах. Враг системно бьет по топливно-энергетической сфере, уменьшая запасы газа, нефти и электроэнергии.

Сегодня новый массированный удар привел к аварийным отключениям электричества в Киеве и 10 областях, среди которых и Одесская. Часть потребителей осталась без света и тепла.

Городские власти Одессы готовятся к любому развитию событий и обеспечивают базовые потребности жителей. Однако несмотря на это, всем рекомендуют иметь автономные источники питания и готовиться к длительным перебоям с газом, электроэнергией и топливом.

"Город со своей стороны готовится к любому сценарию, чтобы минимизировать последствия ударов и обеспечить базовые потребности одесситов. Однако, подчеркиваю: готовиться должны все — каждая семья, каждый дом, каждое учреждение", — подытожила Познякова.

