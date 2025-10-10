Відео
Головна Одеса Найважча зима за період війни — одеситів закликають готуватися

Найважча зима за період війни — одеситів закликають готуватися

Ua ru
Дата публікації: 10 жовтня 2025 12:24
Одеса готується до складної зими через атаки на енергетику
Труби теплопостачання в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Війна триває, і окупанти продовжують бити по критичній інфраструктурі України. Ударами по критичній інфраструктурі знищено значну частину газових та електричних потужностей. Через це виникають аварійні відключення електроенергії в багатьох областях, зокрема на Одещині. Одеситам радять готуватися до тривалих перебоїв з газом, електрикою та паливом.

Про це повідомила заступниця одеського міського голови Анна Познякова.

Читайте також:

Зимові труднощі

Заступниця мера на своїй сторінці у соцмережі написала, що останні удари по енергетичній інфраструктурі суттєво знизили потужності України. Було знищено Качанівський газопереробний завод, а раніше — підприємства в Прилуках та Лубнах. Ворог системно б’є по паливно-енергетичній сфері, зменшуючи запаси газу, нафти та електроенергії.

Сьогодні новий масований удар призвів до аварійних відключень електрики в Києві та 10 областях, серед яких і Одеська. Частина споживачів залишилася без світла та тепла.

Міська влада Одеси готується до будь-якого розвитку подій і забезпечує базові потреби мешканців. Однак попри це, всім рекомендують мати автономні джерела живлення та готуватися до тривалих перебоїв з газом, електроенергією й паливом.

"Місто зі свого боку готується до будь-якого сценарію, щоб мінімізувати наслідки ударів та забезпечити базові потреби одеситів. Однак, наголошую: готуватись повинні всі — кожна родина, кожен будинок, кожна установа", — підсумувала Познякова.

Нагадаємо, ми писали, що РФ знищили близько 60% газовидобутку України. Також ми повідомляли, що нардепка Федина підтвердила, що на Сумщині проблеми зі світлом, газом і водою.

Одеса тепломережа Одеська область вода газ Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
