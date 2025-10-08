Відео
Удари по енергетиці — чи буде Миколаївщина зі світлом

Удари по енергетиці — чи буде Миколаївщина зі світлом

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 17:16
Миколаївщина готова до зими та можливих відключень світла
Миколаъвська мыська рада. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Після трьох років повномасштабної війни Миколаївщина має значний досвід і запаси, щоб пережити можливі енергетичні труднощі взимку. Область не лише забезпечує себе, а й постачає електроенергію іншим регіонам. Та через нові удари росіян по енергетичній інфраструктурі ситуація може ускладнитися.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Читайте також:

Ситуація з енергосистемою

За словами Кіма, Миколаївщина протягом трьох років жила в умовах постійних обстрілів, але саме це змусило регіон стати більш підготовленим до будь-яких надзвичайних ситуацій. За цей час в області створили великі запаси генераторів — понад три тисячі, пального та запчастин для трансформаторів. Також місцева енергосистема навчилася швидко переключатися у разі відключень.

"Ми виробляємо понад чотири гігавати електрики і віддаємо іншим областям. Це важливо розуміти: навіть під ударами ми залишаємося частиною енергосистеми країни, яку не можна від’єднати", — зауважив очільник ОВА.

Загроза для енергетики

Втім, загрози залишаються. Російські дрони й ракети стали точнішими, тому удари по енергетичних і газорозподільних об’єктах несуть більші ризики. За словами місцевих енергетиків, ворог цілеспрямовано атакує системи, які впливають на логістику та виробництво електрики.

"Ми навчилися не просто виживати — а планувати розвиток навіть під обстрілами. У нас є запаси, резерви, розуміння процесів. Тому зараз, коли інші лише готуються до зими, ми вже готові її зустрічати", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що стало відомо коли на Одещині дадуть опалення. Також ми писали, наскільки Миколаївщина готова до опалювального сезону.

Одеса Миколаїв Одеська область Миколаївська область Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
