Миколаївщина готова до зими та можливих відключень світла

Після трьох років повномасштабної війни Миколаївщина має значний досвід і запаси, щоб пережити можливі енергетичні труднощі взимку. Область не лише забезпечує себе, а й постачає електроенергію іншим регіонам. Та через нові удари росіян по енергетичній інфраструктурі ситуація може ускладнитися.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Ситуація з енергосистемою

За словами Кіма, Миколаївщина протягом трьох років жила в умовах постійних обстрілів, але саме це змусило регіон стати більш підготовленим до будь-яких надзвичайних ситуацій. За цей час в області створили великі запаси генераторів — понад три тисячі, пального та запчастин для трансформаторів. Також місцева енергосистема навчилася швидко переключатися у разі відключень.

"Ми виробляємо понад чотири гігавати електрики і віддаємо іншим областям. Це важливо розуміти: навіть під ударами ми залишаємося частиною енергосистеми країни, яку не можна від’єднати", — зауважив очільник ОВА.

Загроза для енергетики

Втім, загрози залишаються. Російські дрони й ракети стали точнішими, тому удари по енергетичних і газорозподільних об’єктах несуть більші ризики. За словами місцевих енергетиків, ворог цілеспрямовано атакує системи, які впливають на логістику та виробництво електрики.

"Ми навчилися не просто виживати — а планувати розвиток навіть під обстрілами. У нас є запаси, резерви, розуміння процесів. Тому зараз, коли інші лише готуються до зими, ми вже готові її зустрічати", — підсумував він.

Нагадаємо, ми повідомляли, що стало відомо коли на Одещині дадуть опалення. Також ми писали, наскільки Миколаївщина готова до опалювального сезону.