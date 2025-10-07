Підготовка Одеської області до опалювального сезону 2025

Пенсіонерка перевіряє тепло в батареях. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині активно триває підготовка до опалювального сезону, перевіряють системи, генератори та резерви палива. Крім того, йде перевірка лікарень і шкіл до початку сезону. Однак точної дати старту наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Реклама

Читайте також:

Старт опалювального сезону

Цього року підхід до запуску опалення лишається стандартним. Його включатимуть за низьких температур, коли добова температура повітря не піднімається вище +8 С°. Ця схема діє вже не один рік.

"Поки що потреби включати опалення немає, температура дозволяє відкласти старт", — зазначив Олег Кіпер.

Підготовка до сезону

Кіпер додав, що школи, дитячі садки та лікарні забезпечені генераторами та резервами палива на 5–6 діб. Також уточнюють можливість збільшити цей запас, щоб на випадок необхідності об’єкти критичної інфраструктури могли працювати довше.

Особлива увага приділяється людському фактору та минулим помилкам. Мета — упевнитися, що кожен об’єкт готовий до будь-яких викликів зимового періоду.

"Ми аналізуємо всі недоліки минулих сезонів, щоб цього разу бути готовими на 100%", — додав Кіпер.

Очільник ОВА підкреслив, що опалювальний сезон буде непростим через постійні загрози з боку ворога. Тож готовність і економія енергоресурсів залишаються пріоритетами.

Нагадаємо, ми писали про те, чи буде Миколаїв взимку з теплом. Також ми повідомляли, що про те, які тарифи на опалення чекають одеситів.