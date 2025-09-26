Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Вартість опалення — скільки одесити платитимуть із жовтня

Вартість опалення — скільки одесити платитимуть із жовтня

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:23
Тарифи на опалення в Одесі 2025: скільки платитимуть мешканці
Людина гріє руки на батареї. Фото ілюстративне: УНІАН

У вересні ціни на тепло для одеситів залишаться без змін. Але вже ближче до зими вартість опалення можуть переглянути. У КП "ТМО" підрахували нові тарифи, які дозволять покривати витрати підприємства.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, скільки одесити платитимуть за опалення у вересні.

Реклама
Читайте також:

Вартість опалення для одеситів

Зараз тариф на теплопостачання в Одесі становить:

  • для населення — 1 813 грн за Гкал,
  • для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал,
  • для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал,
  • для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.

Тарифи можуть змінитися

У КП "ТМО" провели перерахунок витрат і подали пропозиції щодо нових цін на опалення. Якщо їх ухвалять, вартість тепла буде такою:

  • для населення — 1 813,94 грн за Гкал,
  • для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал,
  • для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал,
  • для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за зв'язок із 1 жовтня. Також ми писали про те, у скільки одеситам обійдеться утримання будинків.

Одеса Одеська область теплопостачання Новини Одеси ціни опалення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації