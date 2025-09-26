Тарифи на опалення в Одесі 2025: скільки платитимуть мешканці

Людина гріє руки на батареї. Фото ілюстративне: УНІАН

У вересні ціни на тепло для одеситів залишаться без змін. Але вже ближче до зими вартість опалення можуть переглянути. У КП "ТМО" підрахували нові тарифи, які дозволять покривати витрати підприємства.

Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, скільки одесити платитимуть за опалення у вересні.

Реклама

Читайте також:

Вартість опалення для одеситів

Зараз тариф на теплопостачання в Одесі становить:

для населення — 1 813 грн за Гкал,

для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал,

для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал,

для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.

Тарифи можуть змінитися

У КП "ТМО" провели перерахунок витрат і подали пропозиції щодо нових цін на опалення. Якщо їх ухвалять, вартість тепла буде такою:

для населення — 1 813,94 грн за Гкал,

для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал,

для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал,

для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за зв'язок із 1 жовтня. Також ми писали про те, у скільки одеситам обійдеться утримання будинків.