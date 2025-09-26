Тарифи на опалення в Одесі 2025: скільки платитимуть мешканці

Вартість опалення — скільки одесити платитимуть із жовтня
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:23
Людина гріє руки на батареї. Фото ілюстративне: УНІАН
У вересні ціни на тепло для одеситів залишаться без змін. Але вже ближче до зими вартість опалення можуть переглянути. У КП "ТМО" підрахували нові тарифи, які дозволять покривати витрати підприємства.
Журналісти Новини.LIVE дізнавалися про те, скільки одесити платитимуть за опалення у вересні.
Вартість опалення для одеситів
Зараз тариф на теплопостачання в Одесі становить:
- для населення — 1 813 грн за Гкал,
- для бюджетних установ — 4 538 грн за Гкал,
- для релігійних організацій — 4 960 грн за Гкал,
- для інших споживачів — 5 547 грн за Гкал.
Тарифи можуть змінитися
У КП "ТМО" провели перерахунок витрат і подали пропозиції щодо нових цін на опалення. Якщо їх ухвалять, вартість тепла буде такою:
- для населення — 1 813,94 грн за Гкал,
- для бюджетних установ — 4 767,12 грн за Гкал,
- для інших споживачів — 5 853,67 грн за Гкал,
- для релігійних організацій — 4 950,10 грн за Гкал.
