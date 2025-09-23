Відео
Головна Одеса Скільки коштуватиме проїзд в Одесі з жовтня — що зміниться

Скільки коштуватиме проїзд в Одесі з жовтня — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 23 вересня 2025 18:47
Проїзд в Одесі з 1 жовтня 2025 року - тарифи та вартість паркування без змін
Громадський транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

 

З 1 жовтня 2025 року тарифи на проїзд у громадському транспорті Одеси залишаться без змін. Ціни збережуться на тому ж рівні, що й у серпні поточного року. 

Читайте також:

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі в жовтні.

Вартість проїзду у громадському транспорті

Тарифи на громадський транспорт в Одесі: 

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку. 
  • Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги. 
  • Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн. 

Вартість проїзних квитків: 

  • Учні: 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види). 
  • Студенти: 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).
  • Загальне населення: 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).
  • Службові проїзди: 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва). 

Паркування в Одесі

Ціни на паркування в місті у вересні 2025 року також залишаться стабільними: 

  • 30 грн за годину. 

Абонементи:

  • 2 500 грн на місяць,
  • 28 000 грн на рік. 

Варто зазначити, що окремі категорії громадян, як-от люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, можуть користуватися паркуванням безкоштовно. 

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, скільки коштуватиме кіловат електроенергії в жовтні. А також ми писали, скільки коштуватиме газ для населення наступного місяця.

Одеса Одеська область Новини Одеси ціни проїзд громадський транспорт
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
