Проїзд в Одесі з 1 жовтня 2025 року - тарифи та вартість паркування без змін

Скільки коштуватиме проїзд в Одесі з жовтня — що зміниться
З 1 жовтня 2025 року тарифи на проїзд у громадському транспорті Одеси залишаться без змін. Ціни збережуться на тому ж рівні, що й у серпні поточного року.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі в жовтні.
Вартість проїзду у громадському транспорті
Тарифи на громадський транспорт в Одесі:
- Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.
- Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги.
- Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.
Вартість проїзних квитків:
- Учні: 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види).
- Студенти: 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).
- Загальне населення: 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).
- Службові проїзди: 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).
Паркування в Одесі
Ціни на паркування в місті у вересні 2025 року також залишаться стабільними:
- 30 грн за годину.
Абонементи:
- 2 500 грн на місяць,
- 28 000 грн на рік.
Варто зазначити, що окремі категорії громадян, як-от люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, можуть користуватися паркуванням безкоштовно.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли про те, скільки коштуватиме кіловат електроенергії в жовтні. А також ми писали, скільки коштуватиме газ для населення наступного місяця.
Читайте Новини.LIVE!