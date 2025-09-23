Проїзд в Одесі з 1 жовтня 2025 року - тарифи та вартість паркування без змін

Громадський транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 жовтня 2025 року тарифи на проїзд у громадському транспорті Одеси залишаться без змін. Ціни збережуться на тому ж рівні, що й у серпні поточного року.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі в жовтні.

Вартість проїзду у громадському транспорті

Тарифи на громадський транспорт в Одесі:

Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.

Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги.

Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.

Вартість проїзних квитків:

Учні: 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види).

Студенти: 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).

Загальне населення: 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).

Службові проїзди: 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).

Паркування в Одесі

Ціни на паркування в місті у вересні 2025 року також залишаться стабільними:

30 грн за годину.

Абонементи:

2 500 грн на місяць,

28 000 грн на рік.

Варто зазначити, що окремі категорії громадян, як-от люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, можуть користуватися паркуванням безкоштовно.

