Проезд в Одессе с 1 октября 2025 года - тарифы и стоимость парковки без изменений

Сколько будет стоить проезд в Одессе с октября — что изменится
С 1 октября 2025 года тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы останутся без изменений. Цены сохранятся на том же уровне, что и в августе текущего года.
Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе в октябре.
Стоимость проезда в общественном транспорте
Тарифы на общественный транспорт в Одессе:
- Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
- Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.
- Поездка по маршруту Одесса — Южное (№67, №68) будет стоить 70 грн.
Стоимость проездных билетов:
- Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
- Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба).
- Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
- Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).
Парковка в Одессе
Цены на парковку в городе в сентябре 2025 года также останутся стабильными:
- 30 грн за час.
Абонементы:
- 2 500 грн в месяц,
- 28 000 грн в год.
Стоит отметить, что отдельные категории граждан, например люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических представительств, могут пользоваться парковкой бесплатно.
Напомним, недавно мы сообщали о том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии в октябре. А также мы писали, сколько обойдется газ для населения в следующем месяце.
Читайте Новини.LIVE!