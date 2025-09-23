Видео
Сколько будет стоить проезд в Одессе с октября — что изменится

Сколько будет стоить проезд в Одессе с октября — что изменится

Дата публикации 23 сентября 2025 18:47
Проезд в Одессе с 1 октября 2025 года - тарифы и стоимость парковки без изменений
Общественный транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 октября 2025 года тарифы на проезд в общественном транспорте Одессы останутся без изменений. Цены сохранятся на том же уровне, что и в августе текущего года.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе в октябре.

Читайте также:

Стоимость проезда в общественном транспорте

Тарифы на общественный транспорт в Одессе:

  • Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
  • Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.
  • Поездка по маршруту Одесса — Южное (№67, №68) будет стоить 70 грн.

Стоимость проездных билетов:

  • Учащиеся: 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
  • Студенты: 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба).
  • Общее население: 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
  • Служебные проезды: 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).

Парковка в Одессе

Цены на парковку в городе в сентябре 2025 года также останутся стабильными:

  • 30 грн за час.

Абонементы:

  • 2 500 грн в месяц,
  • 28 000 грн в год.

Стоит отметить, что отдельные категории граждан, например люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических представительств, могут пользоваться парковкой бесплатно.

Напомним, недавно мы сообщали о том, сколько будет стоить киловатт электроэнергии в октябре. А также мы писали, сколько обойдется газ для населения в следующем месяце.

